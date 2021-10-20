Microsoft Flörtleştiği İçin Bill Gates'i Uyardığını Söyledi

Microsoft'un Bill Gates uyarısı günden güne daha büyük bir olay haline geliyor. Microsoft, Bill Gates'i 2008'de iş yerindeki çalışanlarla flört etme konusunda uyardığını söyledi.

Microsoft'tan gelen bir açıklamaya göre, 2008'de Microsoft yöneticileri Bill Gates'i bir kadın çalışana "flört odaklı" e-posta göndermeyi bırakması için uyardı, ancak Gates, onlara duracağını söyledikten sonra konu tartışmaya kapatıldı.

Microsoft'un Bill Gates uyarısı doğrulandı

Wall Street Journal, Microsoft'un o zamanki genel danışmanı ve şimdiki başkan yardımcısı olan Brad Smith'in ve başka bir yöneticinin, şirketin orta düzey bir çalışana uygunsuz e-postalar gönderdiğini keşfettikten sonra Gates ile bir araya geldiğini bildirdi.

Gazete, Gates'in flört iddialarını reddetmediğini ve kendilerine brifing verilen Microsoft yönetim kurulu üyelerinin, Gates ile çalışan arasında herhangi bir fiziksel etkileşim olmadığı için daha fazla işlem yapmayı reddettiğini bildirdi.

Microsoft, Pazartesi günü Journal'ın haberini onaylamak dışında yorum yapmayı reddetti. Smith ise şirket aracılığıyla yapılan yorum talebini geri göndermedi.

Gates'in özel ofisinden gelen yazılı açıklamada ise "bu iddiaların yanlış, doğrudan bilgisi olmayan kaynaklardan geri dönüştürülmüş söylentiler olduğunu ve bazı durumlarda önemli çıkar çatışmaları içerdiği" söylendi.

Bu doğrulama, Gates'in geçen yıl Microsoft'un yönetim kurulundan ayrılmasından sonra geldi, ancak Bill Gates ve Melinda French Gates'in Mayıs ayında 27 yıllık evliliklerini sona erdirmeye karar verdiklerini açıklayana kadar kamuya açıklanmadı. Boşanma Ağustos ayında sonuçlandı. Eski çift hala Bill & Melinda Gates Vakfı'nı birlikte yönetiyor.

Gates, 2000 yılına kadar Microsoft'un CEO'suydu ve o zamandan beri, 1975'te Paul Allen ile başladığı şirketteki rolünü kademeli olarak azalttı. 2014 yılına kadar yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı.

Microsoft sözcüsü Frank Shaw Journal'a verdiği demeçte, şirket yöneticilerinden gelen 2008 uyarısının, Gates'in tam zamanlı bir çalışan olarak emekli olmasından kısa süre önce gerçekleştiğini söyledi. Shaw gazeteye, Gates'in çalışanla uygunsuz ancak “açıkça cinsellik içermeyen” e-postalar aracılığıyla iş dışında buluşmayı istediğini söyledi.

Gates ile ilgili son açıklama, bir Microsoft yatırımcısının, diğer hissedarlardan şirketin iş yeri taciz politikalarını araştırmaya ve onlar hakkında bir rapor yayınlamaya zorlayacak teklifi istemesine yol açtı.