Microsoft, Bing Üzerinden COVID-19 Haritası Yayınladı

Microsoft COVID-19 haritası ile Bing kullanıcılarının karşısına çıktı. Arama motorunu kullananlara anlık bilgi sunmak isteyen şirket, Bing içerisine kolayca ulaşılabilecek bir harita yerleştirdi.

Çin'de önce hayvandan insana geçen, ardından insanlar arasında yayılmaya başlayan yeni koronavirüs türü, ansızın pandemi haline gelmişti. Dünyanın neredeyse her ülkesine yayılmayı başaran virüs, binlerce kişinin ölümüne sebep olmuştu. Hızlı yayılması ve öldürme oranının yüksekliği, birçok ülkenin virüs konusunda önlemler almasına yol açmıştı.

Çin'in ardından İran ve İtalya en çok etkilenen ülkeler olurlarken, başta bu üç ülke olmak üzere birçok farklı ülke kendini dış dünyadan izole etmeye başlamıştı. Türkiye'de de vaka sayısı toplamda 18'e ulaşırken, Sağlık Bakanlığı üst üste yeni önlemler duyurmaya devam ediyordu.

Microsoft COVID haritası

Ülkelerin çabalarına destek olmak ve farkındalığı artırmak adına yeni yollar arayan şirketlerden bir tanesi olan Microsoft, Bing kullanıcılarına yeni bir COVID haritası sundu.

Harita üzerinde tüm ülkelerin virüs durumlarına dair detaylar sunan şirket, diğer haritalardan farklı olarak tedavi edilen oranları hakkında da detaylar sunmaya başladı. Harita üzerinde o ülkelerdeki aktif vaka sayısı, daha önce tedavi edilenler ve maalesef hayatını kaybeden kişilerin bilgilerine yer verildi.

Ayrıca Microsoft, COVID-19'dan iyileşenlerin istatistiklerden düşmüş olmalarına karşın tamamen iyileşememe durumlarının olduğunu da hatırlattı. Virüsten kurtulanların organlarında kalıcı hasarların olabileceği ve virüse tekrar yakalanma risklerinin de bulunduğu söylendi.