Microsoft, Bu Hafta Sonunun Free Play Days Programını Başlattı

Microsoft, bu hafta sonu için başka bir Free Play Days Program düzenliyor. Xbox Live Gold abonesiyseniz, Dead by Daylight, Secret Neighbor ve Surviving Mars 9, Şubat 2020 Pazar günü TSİ 23:00'a kadar ücretsiz olarak indirip oynayabilirsiniz.

Dead by Daylight

Behaviour Digital Inc. tarafından hem geliştirilmiş hem de yayınlanmış olan Dead by Daylight, asimetrik çok oyunculu bir hayatta kalma oyunu. Bir tarafta dört kişilik hayatta kalan grubu ve karşılarında da bir seri katil var. Hayatta kalanların amacı seri katile yakalanmadan kaçmakken, seri katilin amacı ise klasik olarak hayatta kalanları yakalayıp hakkın rahmetine kavuşturmak olacak.

Secret Neighbor

Secret Neighbor, Hello Neighbor oyununun çok oyunculu ve yan senaryolu versiyonu oluyor. Komşularının zemin katına izinsiz girmeye çalışan bir grup çocuğun macerasına ortak olduğunuz oyunda, gruptan bir kişi çocuk kılığına girmiş olan The Neighbor rolünde olacak. Diğerlerinin ise yakalanmadan zemin kat kapısını açacak olan anahtarları bulması gerekiyor.

Surviving Mars

Surviving Mars, kırmızı gezegende geçen bir şehir inşa etme oyunu ve gerçek Marslı verisinden sonra geliştirildi. Oyunda kaynak üretimi yapabiliyor ve Mars yüzeyine binalar inşa edebiliyoruz. Bununla birlikte, Mysteries adı verilen hikaye konuları bulunuyor. Bu sayede koloniniz için salgın hastalıkların, savaşın, rakip şirketlerin, yaratıkların ve daha birçok şeyin içeriğinde bulunduğu çeşitli etkinliklerde bulunabiliyoruz.

Ücretsiz oynama süreciniz sırasında bu oyunlardan keyif alır ve tam sürüme geçmeye karar verirseniz, Surviving Mars oyununun standart, dijital Deluxe ve First Colony sürümlerinin %50 indirimle 38.25 TL, 50 TL ve 95.62 TL ve Dead by Daylight oyununun da aynı oranda indirimle 60.62 TL gibi bir fiyata satıldığını söyleyeyim. Secret Neighbor ise %20 indirimle 45 TL gibi bir fiyata satılıyor. Bu oyunlarda kaydettiğiniz aşamalarınız ise klasik olarak tam sürümlere aktarılacaklar.