Microsoft Çalışanı İzmir Depremi Paylaşımı ile Gündem Oldu: Tepkiler Büyüyor

30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından İzmir'in Bayraklı ilçesi başta olmak üzere birçok yerde binalar yıkıldı ve büyük hasar aldı. Microsoft'un İsviçre operasyonunda görevli üst düzey yönetici olarak çalıştığı söylenen Fransız Maxime Rastello hiç beklenmedik bir açıklama yaptı. Açıklamaya tepkiler çığ gibi büyüyor.

Microsoft’un İsviçre operasyonunda görevli üst düzey yönetici Fransız Maxime Rastello, İzmir depremi sonrasında Instagram’dan yaptığı paylaşımda "hak ettiniz" cümlesine yer verdi.

Hemen aşağıdan Rastello'nun yaptığı paylaşımın ekran görüntüsüne bakabilirsiniz.

Bu paylaşım sonrasında Reddit başta olmak üzere Twitter ve Ekşi Sözlük gibi platformlarda gündem olan Rastello bir açıklama yaptı.

Fransız Maxime Rastello Twitter'dan yaptığı açıklamada "Türk toplumuna ve özellikle de bu korkunç depremde hayatını kaybedenlere çok üzülüyorum." dedi ve paylaşımda Türk halkını değil, Türk hükümetini hedef aldığını söyledi.

A picture of one of my private status has been published by turkish MVPs and some other community members. This message has been taken out of its context and was not targeting the Turkish people who is suffering from earthquake, but its government.

I am deeply sorry to the turkish community and especially to the victims of this terrible earthquake. The image and message suck, and I should never phrase it like this, as I understand the horrific message it transmits, even if it was never my intention to target victims.