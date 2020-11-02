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Microsoft Çalışanı İzmir Depremi Paylaşımı ile Gündem Oldu: Tepkiler Büyüyor

Microsoft'un İsviçre operasyonunda görevli üst düzey yönetici Fransız Maxime Rastello'nun yaptığı paylaşıma tepkiler yağıyor.

microsoft-calisani-izmir-depremi-paylasimi
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından İzmir'in Bayraklı ilçesi başta olmak üzere birçok yerde binalar yıkıldı ve büyük hasar aldı. Microsoft'un İsviçre operasyonunda görevli üst düzey yönetici olarak çalıştığı söylenen Fransız Maxime Rastello hiç beklenmedik bir açıklama yaptı. Açıklamaya tepkiler çığ gibi büyüyor.

Microsoft Çalışanından Beklenmeyen Hareket: Yakışmadı

Microsoft’un İsviçre operasyonunda görevli üst düzey yönetici Fransız Maxime Rastello, İzmir depremi sonrasında Instagram’dan yaptığı paylaşımda "hak ettiniz" cümlesine yer verdi.

Hemen aşağıdan Rastello'nun yaptığı paylaşımın ekran görüntüsüne bakabilirsiniz.

Bu paylaşım sonrasında Reddit başta olmak üzere Twitter ve Ekşi Sözlük gibi platformlarda gündem olan Rastello bir açıklama yaptı.

Fransız Maxime Rastello Twitter'dan yaptığı açıklamada "Türk toplumuna ve özellikle de bu korkunç depremde hayatını kaybedenlere çok üzülüyorum." dedi ve paylaşımda Türk halkını değil, Türk hükümetini hedef aldığını söyledi.

Henüz Microsoft tarafından konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Microsoft'tan bir açıklama beklenmekte.

Deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1044 artçı sarsıntı yaşandı.

AFAD yaptığı son açıklamada "SAKOM’dan alınan bilgilere göre 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 962 vatandaşımızdan 743’ü  taburcu edilmiş olup, 219 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir’de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir." cümlelerine yer verdi.

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