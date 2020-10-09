Microsft Çalışanları Kalıcı Olarak Evden Çalışabilecek

Teknoloji devi tarafından alınan kararla birlikte Microsoft çalışanları kalıcı olarak evden çalışma imkanına sahip oldu. Microsoft, yeni tip koronavirüsün devam etmesinden ötürü şirketin çalışanlarının büyük bir kısmı evde çalışmaya devam etse de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ofisleri tekrardan açıldığında gerekli olacak hibrit iş yeri kılavuzunu açıkladı. İşte Microsoft tarafından alınan evden çalışmakla ilgili kararın ayrıntıları!

Evden Çalışma, Microsoft Çalışanları İçin Kalıcı Hale Geliyor

Dünyanın en büyük ve en önemli şirketlerinden Microsoft, milyonlarca çalışanını ilgilendiren bir karar verdi. Microsoft tarafından alınan karara göre çalışanların önünde artık iki seçenek bulunuyor. Microsoft çalışanları, haftalık toplam çalışma saatlerinin yüzde 50'sinden daha az bir süre boyunca evinde çalışacak veya çalışmaya kalıcı olarak uzaktan çalışma sistemi ile devam edecek.

Sürekli olarak uzaktan çalışmak isteyen çalışanlar, yeni tip koronavirüs salgınından ve uzaktan çalışma modeline geçmeden önce işlerini devam ettirdiği ofisteki yerinden vazgeçmek zorunda kalacak. Seçimini uzaktan çalışma modelinden yana kullanmak ve çalışma hayatına evden çalışma sistemi ile devam etmek isteyen çalışanların ise ilk olarak müdüründen onay alması gerekiyor.

Microsoft Genel Müdürü Kathleen Hogan, Microsoft çalışanları için yaptığı açıklamada, "Yeni tip koronavirüs salgını hepimizi farklı şekillerde düşünmeye, yaşamaya ve çalışmaya zorladı" dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti: "Bireysel çalışma tarzını desteklemek için mümkün olabildiğince esneklik sunacağız."

Çalışanların büyük bir kısmının iş hayatına devamlı olarak evden çalışma sistemi ile devam etmeleri çok mümkün görünmüyor çünkü personellerin yalnızca yüzde 50'den az az bir bölümü evden çalışma seçeneğinden yararlanabilecek bir pozisyonda. Evden çalışma sistemine uygun olmayan pozisyondaki kişilerin kalıcı olarak uzaktan çalışma modeli ile devam etmesi mümkün görünmüyor.

Donanım laboratuarlarına, veri merkezlerine ve yüz yüze eğitime erişim gerektiren işler de dahil olmak üzere şirketin ofislerine ihtiyaç duyulabileceğini belirten Microsoft, personellerin ayrıca onay aldığı sürece yurt içi sınırlarınca yer değiştirmesine ve çalışma pozisyonunun uygun olması durumunda yurt dışına gitmesine de izin verecek.

Uzaktan çalışanlara verilecek tazminat ve hakların bulunulan coğrafi bölgenin kurallarına göre şekilleneceği belirtiliyor. Şirket tarafından paylaşılan kılavuzda kalıcı olarak uzaktan çalışma kararı veren personellerin ofis masrafını karşılayacağı belirtiliyor ancak çalışanların taşınma masraflarına herhangi bir maddi destek sağlanmayacak.