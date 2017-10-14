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Microsoft Çalışanları için Ağaç Evler Yaptırdı

Ağaç Ev Microsoft
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman proje
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Microsoft, iş ortamını eğlenceli hale getirmek için bugüne kadar oldukça farklı çalışmalara imza atmıştı. Ücretsiz şekerlerden, devasa sanat koleksiyonlarına kadar elinden geleni yapan teknoloji devi şimdi de ağaç evler inşa etti.

Cuma günü yayınlanan bir blog yazısıyla tanıtılan ağaç evlerin, şirketin Redmond, Washington’da yer alan ana merkezinde inşa edildiği duyuruldu. Animal Planet isimli televizyon kanalında sürmekte olan Treehouse Masters (Ağaç Ev Ustaları) programından Pete Nelson tarafından yapılan evlerin, kampüsün çalışma ortamına da uygun olduğu ve çalışanların çevreyle bütünleşmelerini ve meraklarını arttırmak için böylesine bir karar alındığı da kaydedildi.

Çocukların kullandıklarının aksine bir tür çalışma mekanı olarak tasarlanan evlerin, çalışanların doğayla bir araya geldikleri sırada çalışmalarına devam etmelerine de uygun olduğu söylendi. İçerisinde elektrik hattı bulunan, Wi-Fi desteği verilen ve bilgisayarların kullanımına uygun olan ağaç evlerin, normal bir ofisten farklı olmadığının altı çizildi.

İnşa edilen evlerden bir tanesi kafeterya olarak tasarlanırken, diğerlerinin içerisine sallanan sandalyelerden şöminelere kadar her şey yerleştirildi. Microsoft, kapalı ofis ortamından sıkılan her çalışanının artık ağaç evlerde bir gün geçirebileceğini ve böylece performanslarının artacağını tahmin ettiklerini de belirtti.

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ETİKETLER: microsoft

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