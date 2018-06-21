Microsoft Çalışanlarından Mektup: Suç Ortağı Olmak İstemiyoruz

ABD’li yazılım devi Microsoft’un çalışanları, Trump yönetiminin yasa dışı göçmenlere karşı sert politikasına destek veren şirket idaresini eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlere karşı imzaladığı kararnamelerle ve yabancı konusundaki popülist söylemleri sebebiyle birçok protestoyla karşı karşıya kalıyor.

100’den fazla Microsoft çalışanı, ABD’nin bu tutumuna destek verdiği gerekçesiyle şirket yönetimini eleştiren bir mektup kaleme aldı. Söz konusu mektup, Microsoft’un şirket içi iletişim sistemindeki mesaj panosunda ve New York Times gazetesinde yayımlandı.

Şirket idaresine, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ile iş birliğine son verilmesi çağrısında bulunan çalışanlar, Microsoft CEO’su Satya Nadella’ya "ABD'ye yasa dışı olarak girerken sınırda yakalanan ebeveynlerin çocuklarının kendilerinden alınarak başka yerlerde tutulmasını istemiyoruz" sözleriyle tepki gösterdi.

Microsoft CEO’su Satya Nadella

Mektupta, şirketin ICE ile veri depolama ve yapay zeka teknolojileri alanında 19,4 milyar dolarlık bir sözleşmesi olduğuna dikkat çekilirken, Microsoft yönetiminin etik bir duruş sergileyerek, çocukları ve aile yapısını şirketin kendi menfaatlerinin üzerinde tutması gerektiği belirtildi.

Mektuba bir yanıt veren Nadella, ICE ile olan işbirliğinin, çocukların sınırda ailelerinden ayrıldığı uygulamayla ilgili olmadığını savundu. Söz konusu sözleşmenin yalnızca elektronik posta, takvim ve belge yönetimi gibi unsurlar üzerine olduğunu söyleyen Microsoft CEO’su, böyle bir şeyi kendilerinin de kabul etmeyeceklerini bildirdi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) verilerine göre, ülkeye yasa dışı geçişlerde 19 Nisan ila 31 Mayıs tarihleri arasında yaklaşık 2 bin çocuk ailelerinden ayrılmak zorunda kaldı.

Öte yandan Bakanlık, ülkede yaşayan göçmenlerin sosyal medya hesaplarını mercek altına alacak. İkamet eden veya ABD vatandaşlığına geçen göçmenlerin; sosyal medya hesapları, paylaşımları, arama sonuçları ve kullanıcı isimleri dahil olmak üzere birçok konuda bilgi toplayacak olan DHS, bir süredir sosyal medya paylaşımlarını tek bir merkezde toplanmasını sağlayacak ‘sosyal medya tarama programı’ üzerinde çalışıyor.