Microsoft CEO’su, ABD Ordusu ile Yapılan Anlaşmayı Savundu

Microsoft’un CEO’su Satya Nadella, şirketin ABD Ordusu ile yaptığı 480 milyon dolarlık HoloLens anlaşmasının iptal edilmesini isteyen şirket çalışanlarına cevap verdi.

Microsoft, Kasım 2018’de yaptığı iki yıllık anlaşma çerçevesinde, Amerikan ordusuna 100 bine yakın özelleştirilmiş HoloLens üretecek. Şirket ayrıca, savaş alanında kullanılmak üzere artırılmış gerçeklik uygulamaları da geliştirecek.

Anlaşmanın ardından ayağa kalkan bir grup Microsoft çalışanı, bir mektup kaleme aldı. “HoloLens’i iyilik için kullanın, savaşmak için değil” başlıklı mektupta, Microsoft’un savaş meydanlarında olmasının etik olmayacağını söyleyen çalışanlar, “Bizler bu işe silah geliştirmek için başlamadık ve çalışmalarımızın kullanılma şekline dair bir söz hakkı talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Söz konusu mektubu 100 yüzden fazla Microsoft çalışanının imzaladığı belirtiliyor.

Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2019’da CNN Business ’a bir röportaj veren Microsoft CEO’su Satya Nadella, ABD Ordusu ile yapılan anlaşmanın, yalnızca HoloLens tedarik etmekle ilgili olmadığını söyledi.

Şirket olarak demokratik hükümetlerden teknolojilerini gizleyemeyeceklerini belirten Nadella, “Bu karar konusunda çok şeffaf davrandık. Çalışanlarımızla diyaloğumuzu sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Microsoft'un HoloLens artırılmış gerçeklik teknolojisi, kullanıcıların çevrelerindeki dünyayı sanal grafiklerle birlikte görmelerine imkan sağlıyor.

Yakın bir zaman önce HoloLens setlerini teslim alan İsrail ordusu, teknolojinin savaş alanının sahadaki sağlık görevlilerinin doktorlara danışabilmeleri için görselleştirilmesine yardımcı olabileceğini söylüyor.

Nadella ve çalışanları arasındaki tartışma, Silikon Vadisi’ndeki teknoloji şirketlerinin hükümetlerle nasıl çalıştıkları hakkında devam eden bir bilmecenin parçası.

Örneğin, geçtiğimiz yıl Google çalışanları, ABD Savunma Bakanlığı'nın drone görüntülerinin analizinde Google'ın AI teknolojisini kullanmasını protesto etmişti. Bu işbirliği nedeniyle yaklaşık 4 bin çalışanını kaybeden Google, buna rağmen Pentagon'a teknoloji desteği sağlamaya devam edeceklerini açıklamıştı.

Yine geçen yıl Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği, Amazon’un yüz tanıma teknolojisini kolluk kuvvetlerine satmayı durdurması için şirkete 150 bin kişinin imzası bulunan bir mektup göndermişti. Ve üç yıl önce Apple ise, hükümetin bir teröristin iPhone’una erişmesine engel olduğu için FBI ile mahkemelik olmuştu.