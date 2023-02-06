Microsoft Duyurdu: Yarın ChatGPT Etkinliği Gerçekleştirilecek

Geride bıraktığımız aylarda dünyayı sallayan OpenAI, hatırlayacağınız üzere Microsoft ile büyük bir anlaşma sağlamıştı. 10 milyar doları geçtiği iddia edilen anlaşma kapsamında iki firmanın ortaklığı netleşmeye başladı.

Microsoft, 7 Şubat TSİ 21.00'de büyük bir etkinlik gerçekleştirecek. Etkinlikte ChatGPT-Bing implementasyonunun tanıtılması bekleniyor.

Bing'e ChatGPT Gelecek

Geçtiğimiz haftalarda imzalanan anlaşmanın ardından birçok kişi, OpenAI ekibinin başarılı sohbet botu ChatGPT'nin Microsoft'un arama motoru Bing'e getirileceğini iddia etmişti. Bu iddianın ardından ortaya çıkan tasarım görselleri de iddiaları kanıtlar nitelikteydi.

Microsoft, ChatGPT entegrasyonunu yalnızca Bing ile sınırlamayacak. İddialara göre yazılım devinin PowerPoint, Word ve Outlook gibi diğer hizmetleri de ChatGPT desteğine kavuşacak.

Etkinliğin canlı yayınlanması beklenmiyor. Ancak resmi duyurularla birlikte gelişmeleri yakından takip etmek için Tamindir web sitesini ve sosyal medya adreslerini ziyaret edebilirsiniz.