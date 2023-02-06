Microsoft Duyurdu: Yarın ChatGPT Etkinliği Gerçekleştirilecek

Microsoft'un ChatGPT ile iş birliğine gitmesinin ardından anlaşmanın merakla beklenen detayları, yarın yapılacak etkinlikle ortaya çıkacak. İşte detaylar!

Microsoft Duyurdu: Yarın ChatGPT Etkinliği Gerçekleştirilecek
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Geride bıraktığımız aylarda dünyayı sallayan OpenAI, hatırlayacağınız üzere Microsoft ile büyük bir anlaşma sağlamıştı. 10 milyar doları geçtiği iddia edilen anlaşma kapsamında iki firmanın ortaklığı netleşmeye başladı.

Microsoft, 7 Şubat TSİ 21.00'de büyük bir etkinlik gerçekleştirecek. Etkinlikte ChatGPT-Bing implementasyonunun tanıtılması bekleniyor.

Microsoft Duyurdu: Yarın ChatGPT Etkinliği Gerçekleştirilecek

Bing'e ChatGPT Gelecek

Geçtiğimiz haftalarda imzalanan anlaşmanın ardından birçok kişi, OpenAI ekibinin başarılı sohbet botu ChatGPT'nin Microsoft'un arama motoru Bing'e getirileceğini iddia etmişti. Bu iddianın ardından ortaya çıkan tasarım görselleri de iddiaları kanıtlar nitelikteydi.

Microsoft, ChatGPT entegrasyonunu yalnızca Bing ile sınırlamayacak. İddialara göre yazılım devinin PowerPoint, Word ve Outlook gibi diğer hizmetleri de ChatGPT desteğine kavuşacak.

Etkinliğin canlı yayınlanması beklenmiyor. Ancak resmi duyurularla birlikte gelişmeleri yakından takip etmek için Tamindir web sitesini ve sosyal medya adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

Bing'deki ChatGPT Tasarımı Ortaya Çıktı
TEKNOLOJİ

Bing'deki ChatGPT Tasarımı Ortaya Çıktı

Geride bıraktığımız aylara damgasını vuran ChatGPT, yakın zamanda Microsoft'un arama motoru Bing'de yerini almak için hazırlanıyor.

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