Microsoft, ChatGPT'yi Mobile Getiriyor!

İki hafta önce Microsoft, masaüstünde ChatGPT destekli Bing Arama ve Edge tarayıcı deneyimini ortaya çıkarmıştı. O zamandan bu yana şirket, yapay zekânın yeteneklerini denemek için 169 ülkeden bir milyon kişiyi bekleme listesinden önizleme programına dâhil etti. Şirket şimdi de aynı yapay zekâ destekli sohbeti mobil cihazlardaki Bing ve Edge uygulamalarına getiriyor.

Microsoft'a göre tüm aramaların %64'ü cep telefonlarında gerçekleşiyor. Bu nedenle şirket, iOS ve Android için Bing ve Edge uygulamalarını yeni bir görünüm ve yapay zekâ desteği ile yeniledi. Arama motorunun mobil uygulamasındaki Bing simgesine dokunduğunuzda, masaüstü sürümünde olduğu gibi yapay zekâ ile etkileşime geçebileceğiniz bir sohbet oturumu açılıyor. Sorularınızın yanıtlarını madde işaretleri, metin veya basitleştirilmiş yanıtlar şeklinde görüntülemeyi seçebilirsiniz.

Microsoft, Bing'in masaüstü sürümünün yanı sıra mobil cihazlardaki Bing uygulamasına da sesli arama özelliğini ekliyor. Şirket duyuru yazısında "Sesli arama, Bing'den nasıl istemler iletebileceğiniz ve yanıtlar alabileceğiniz konusunda daha fazla çok yönlülük sağlıyor." dedi.

Yapay Zekâ Destekli Bing, Skype'a Eklendi

Microsoft'un web üzerindeki ChatGPT deneyimi için bekleme listesinde yer almak üzere başvuruda bulunan ve artık hizmete erişimi olanlar, yeni Bing deneyimini Microsoft Edge mobil uygulamasının ana sayfasından kullanabilecekler.

Microsoft bunların yanı sıra, yapay zekâ destekli Bing'i Skype ile entegre etti. Bing'i Skype'taki herhangi bir gruba ekleyebilir ve ondan soruları yanıtlamasını ve tüm gruba bilgi vermesini isteyebilirsiniz. Örneğin, ailenizin bir sonraki aile buluşması hakkında sohbet ettiğini varsayalım. Bu durumda, Bing'den seyahat edilecek yerler, beklenen hava durumu tahminleri ve seyahat zamanınızdaki ilginç etkinlikler hakkında öneriler isteyebilirsiniz ve sohbetteki herkes sonuçlara erişebilir.