Microsoft, ChatGPT'yi Uygulamalarına Eklemeye Başlıyor: İşte Ücreti!

Microsoft, Silikon Vadisi'ni kasıp kavuran yapay zekâlı sohbet robotunu kullanarak toplantıları basitleştirmek için ChatGPT tarafından desteklenen premium Teams mesajlaşma hizmetini kullanıma sundu.

Microsoft, premium hizmetin Haziran ayında aylık 7 $ olacağını ve Temmuz ayında 10 $'a yükseleceğini söyledi. OpenAI'ye ait ChatGPT otomatik toplantı notları oluşturacak, görevler önerecek ve Teams kullanıcıları için toplantı şablonları oluşturmaya yardımcı olacak.

Bu ayın başlarında OpenAI'ye milyarlarca dolarlık bir yatırım yaptığını açıklayan Microsoft, ChatGPT'nin teknolojisini tüm ürünlerine eklemeyi hedeflediğini ve rakibi Alphabet'in Google'ı ile daha fazla rekabet için zemin hazırladığını söyledi. Birçok farklı alanda hizmet verebilen ChatGPT, giderek daha büyük teknoloji şirketinin kaynaklarını yönlendirdiği bir alan olan üretken yapay zekânın ön saflarında yer alıyor.

ChatGPT de Kendi Abonelik Sistemini Başlatıyor

ChatGPT, abonelerin daha hızlı yanıtlara ve yeni özelliklere ve iyileştirmelere öncelikli erişime sahip olmalarını sağlayacak aylık 20 $ abonelik planını duyurdu.

Dün ChatGPT'nin sahibi OpenAI, popüler yapay zekâ destekli sohbet robotu için ChatGPT Plus adı verilen aylık 20 $ karşılığında bir pilot abonelik planını başlattı. Aboneler yoğun zamanlarda ChatGPT'ye erişim, daha hızlı yanıtlar ve yeni özelliklere ve iyileştirmelere öncelikli erişim elde edecekler.

Şirket, muhtemelen önümüzdeki haftalarda bekleme listesindeki kişileri davet ederek erişim kullanılabilirliğini genişletecek. OpenAI ayrıca ChatGPT'yi yakın gelecekte daha fazla bölgeye yayacak.