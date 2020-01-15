Microsoft, Chromium Tabanlı Edge Tarayıcısını Kullanıma Sunuyor

Microsoft, yeni Chromium motoru tabanlı Edge tarayıcısını bugün Windows 10 kullanıcılarının beğenisine sunmaya başlıyor. Güncellenmiş Edge tarayıcısı Chrome uzantılarını, kullanıcı profillerini ve daha hızlı web'de gezinmeye olanak sağlıyor.

Güncelleme kullanıma sunulduktan sonra tüm Windows kullanıcılarının güncellenmiş Edge tarayıcısına geçmesi gerekiyor. Microsoft'un blog yazısına göre sadece Windows Business kullanıcıları bu değişikliği kullanmama hakkına sahip. Bunun haricindeki Windows 10 kullanıcıları yeni nesil tarayıcıya geçiş yapacak.

Microsoft 2018'de Edge için Chromium motoruna geçmeyi planladığını açıklamıştı. Bu motor; Google Chrome, Opera ve Vivaldi'ye güç vermesiyle biliniyor. Son zamanlarda farklı markalarla iş birliği yapmasıyla ön plana çıkan Microsoft, şimdi de Google'ın tarayıcı hizmetini kullanacak. Google Chrome tarayıcı pazarında en üst sırada yer alıyorken Edge pazarın sadece yüzde 2,3'üne sahip.