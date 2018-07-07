Microsoft Çift Ekranlı Surface'i İptal Etti

Yazılım devi Microsoft'un uzun süredir telefon, tablet ve PC çizgilerini barındıran bir Surface üzerinde çalıştığını biliyorduk. Andromeda isimli bu Surface cihazının tam olarak bilinmeyen bir nedenden dolayı süresiz olarak rafa kaldırıldığı dile getiriliyor.

Tom Warren ve Mary Jo Foley tarafından hazırlanan rapora göre Microsoft, şimdilik bu denli farklı bir bilgisayarı pazara sunmaya hazır değil. Özellikle Andromeda işletim sistemi üzerinde çalışmalarını devam ettirmeyen şirketin aynı zamanda katlanabilir ve çift ekranlı bir model üzerinde çalışmasının da zor olduğu ifade edildi. Bu anlamda Andromeda'nın bu yıl gelmeyeceği belgelenmiş oldu.

Kendine özel işletim sistemi, telefon, tablet ve bilgisayar esintileri barındıracak olan Andromeda'nın, Microsoft'un üst düzey yöneticisi tarafından iptal edildiği söyleniyor. Ayrıca Andromeda sisteminin bitleri, bir sonraki Windows 10'da yer alması düşünülüyorken bunun da iptal edildiği belirtildi. Böylelikle Andromeda sisteminin geliştirilmediği belli oldu.

Bunun dışında Microsoft, çift ekranlı cihaz için henüz tam olarak hazır olmadığını gösteriyor. Andromeda'nın bu yıl gelmesi, dizüstü bilgisayarlar için yepyeni çift ekranlı trende yol açabilirdi. Ancak bu projeyi süresiz olarak durduran Microsoft'un tekrardan başlayıp başlamayacağı belli değil.