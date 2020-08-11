Microsoft TikTok'u Satın Alacağı İçin Çin'de Yasaklanacak İddiası

Microsoft Çin merkezli ByteDance'e ait ve ABD Başkanı Trump'ın Amerikan şirketleri tarafından alınmadığı takdirde yasaklamayla tehdit ettiği TikTok'u satın almaya çalışıyor. Fakat Microsoft'un TikTok satın alması Çin'de yasaklanmasına sebep olabilir.

Çin tarafında hoş karşılanmayan Microsoft'un TikTok satın alması, ülkedeki hizmet anlaşmasında son zamanlarda önerilen bir dizi değişiklik ile karıştırıldı ve yazılım devinin Çin pazarına veda etmeye hazırlandığına iddia edildi. Peki Microsoft Çin'de yasaklanacak iddiasına ne diyor?

Microsoft Çin'de yasaklandı mı?

South China Morning Post için yaptığı açıklamada Microsoft Çin'de yasaklanmasının doğru olmadığını belirtiyor, hizmet anlaşmasındaki değişikliğinin ülkeden olası bir ayrılışla ilgisi yok. Yazılım devi hala Çin'e bağlı ve en büyük yatırımcılarından olmaya devam edecek.

"Microsoft'un hizmet sözleşmesinin küresel güncellemesi hakkında bazı sosyal medyalarda dolaşan söylentiler doğru değil. Çinli kullanıcılara hizmet sağlama taahhüdümüz kesinlikle değişmedi"

Çin'den ABD'ye açık mesaj: TikTok'u alırsanız yaptırım uygulayacağız