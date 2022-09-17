Microsoft Daha Fazla Oyun Firması Satın Almak İstiyor

Oyun camiasının en tartışmalı satın alımlarından biri Microsoft ile Activision-Blizzard arasında yaşandı. Köklü firmayı rekor denebilecek 75 milyar dolarlık anlaşmayla satın alan Microsoft, son aylarda Xbox hizmetlerinde de kayda değer bir kullanıcı sayısı artışı yakaladı. Başarınının devamını getirmek isteyen Mİcrosoft, Tencent ve Sony gibi rakipleriyle mücadele edebilmek için daha fazla oyun firması satın alacak.

Göreve yeni gelen Xbox Başkanı Phil Spencer, satın alımların devam edip etmeyeceği ile ilgil gelen sorulara "Oyun sektörü o kadar rekabetçi bir pazar ki herhangi bir şeye ara vermemiz gerektiğini düşünmüyorum. Tencent şu an gezegendeki en büyük oyun şirketi. Oyunlara ve oyun geliştiren firmalara yoğun bir şekilde yatırım yapmaya devam ediyorlar." şeklinde cevap verdi.

Xbox Tekel Mi Olacak!

Microsoft, oyun sektörünün gelmiş geçmiş en pahalı satın alımlarından birine imza atmış olsa da anlaşmalar henüz tamamlanmış değil. Yazılım devi, Activision-Blizzard'ın faaliyet gösterdiği ülkelederde açılan rekabet karşıtı davalarla karşı karşıya. Eğer bu davalarda Microsoft'un tekelleşmeye çalıştığı tespit edilirse satın alıma izin verilmeyecek.

Xbox Başkanı Phil Spencer ise tekel iddialarıyla ilgili farklı düşünüyor. Geride bıraktığımız yıllarda Sony, Embracer Group ve Tencent gibi firmaların da büyük satın alımlar yaptığına dikkat çeken Spencer, "Sony bugün oyun sektöründe bizden daha büyük bir işletme ve yatırım yapmaya devam ediyorlar. Bu son derece rekabetçi bir pazar. Önemli bir firma olmak için çabalıyoruz. Oyuncularımız için harika içerikler sunmak ve aktif olmak istiyor." dedi. Microsoft'un yakın zamanda JRPG oyunlara ilgi duyduğu ve Japonya'da büyük yatırımlar yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan bazı oyun eleştirmenleri, büyük firmaların küçük oyun firmalarını yüksek fiyatlar karşılığında satın almasının sektörde çeşitliliği azaltacağını düşünüyor. Her geçen gün daha da kısır döngüye giren ve benzer oyunları her sene piyasaya sürerek para kazanmaya çalışan oyun firmaları sektörün sonunu getirebilir. Eleştirmenlere göre oyuncular şimdilik Xbox Game Pass ve benzeri hizmetlerden büyük memnuniyet duysa da sektörün geleceği tekelleşmeye doğru gidiyor.