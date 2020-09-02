Microsoft Geliştirdiği Yeni Yazılımıyla Sahte Videoları Tespit Edebilecek

Son zamanların popüler teknolojisi sahte video (deepfake) çevrimiçi olarak daha fazla endişe verici hale geldikçe Microsoft, bir videonun gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu algılamak için 'Microsoft Video Kimlik Doğrulayıcı' adlı bir araç geliştirdi.

Bilmeyenler için deepfake videolar orijinal amaçlarından farklı bir şey söylemek veya göstermek için yapay zeka ile değiştirilmiş videolardır. Son zamanlarda sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan ve ünlü isimlerle kendi yüzlerini değiştiren kullanıcılar komik olsa da, deepfake videolar pek çok kişi için tehlikeli olabilir.

Microsoft geliştirdiği Microsoft Video Kimlik Doğrulayıcı aracıyla örnek olarak Apollo 11 astronotlarının aydan güvenli bir şekilde dönmediğini ve hatta öldüğünü iddia eden eski ABD Başkanı Nixion'un konuşmasını analiz etti. Videoyu ilk defa izleyen birisi için eski ABD Başkanının bu sözlerine inanması gayet normal karşılanabilirdi.

Deepfake videolar nasıl anlaşılır?

ABD'li şirketin basın açıklamasına göre deepfake için geliştirilen bu program, videodaki yüzün çevresindeki bozuklukları inceleyecek ve aynı zamanda deepfake videolarda gri tonlamalı alanların kendini ele verdiği dile getirildi.

Microsoft ayrıca yaklaşan ABD seçimlerine ilişkin olası deepfake videoları için fark yaratabileceğini umuyor. Kullanıcıların deepfake videoları nasıl anlayacaklarını öğretmek için 10 soruluk sınav içeren web sitesi de duyuruldu.

Microsoft'un deepfake güvenlik yazılımı henüz kullanıma sunulmuyor ancak şirket, insanların daha bilinçli olması blog gönderisinde bolca kaynak eklemeyi ihmal etmemiş.