Microsoft Deniz Altı Sunucuları İki Yıl Sonra Yeniden Çıkarıldı

Microsoft 2018'de tüm veri merkezini İskoç denizine gömdü ve 864 sunucuyu 27,6 petabaytlık depolama alanıyla birlikte okyanusun 35m derinliğine daldırdı. Şirket deniz altı sunucu deneyinin başarılı olduğunu bildirdi ve artık su altı veri merkezi oluşturabileceklerini kanıtladı.

Microsoft'un tüm veri merkezini okyanusun dibine atması garip görünebilir ancak Microsoft'un Project Natick ekibi deniz altı sunucu yerleştirmenin daha güvenilir ve enerji açısından daha verimli sonuçlanacağını varsayıyordu. Araştırmacılar kapsüldeki 864 sunucudan iki yıllık süre boyunca yalnızca sekizinin başarısız olduğunu söyledi.

Microsoft deniz altı sunucusu iki yılda ne hale geldi?

Natick Projesi lideri Ben Cutler hiçbir insanın kapsüldeki sunucularla etkileşime girmemesi ve oksijen yerine nitrojenle dolu olmasının önemli bir faktör olduğunun altını çiziyor. Azot gazı oksijenden daha az aşındırıcı ve bu, sunucuların zaman içinde daha az bozulmasını sağladı.

Microsoft su altı deneyi ayrıca veri merkezinin bulunduğu Orkney Adaları'ndaki elektriğin rüzgar ve güneş enerjisinden beslendiği için veri merkezinin tamamen yenilenebilir enerjiden beslenebileceğini kanıtladı.

Microsoft'un Project Natick ekibi sunucuların kullanım ömrü sona erdiğinde kolayca kaldırılıp geri dönüştürülebileceğini de göstermiş oldu. Microsoft'un açıklamasına göre bir gün daha kalıcı su altı tesislerinde büyük veri depolarının olduğunu görebiliriz.