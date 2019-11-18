Microsoft, Dijital Asistan Cortana'nın Fişini Çekiyor

Microsoft'un Windows 10 ile birlikte kullanıma sunduğu Cortana dijital asistan hakkında önemli bir karar alındı. Şirketin Android ve iOS pazarında da kullanıma sunduğu Cortana'nın mobil tarafında iptal edileceği öğrenildi.

Geçtiğimiz dönem içerisinde Cortana, iOS ve Android için kullanıma açıldı ayrıca Microsoft Launcher uygulamasına da entegre edildi. Ancak dijital asistan, önceki Windows sürümleri için kullanılabilir olmadığı ve birçok pazarda devre dışı bırakıldığı için geri planda kalmış gibi gözüküyor.

2019'un başında Microsoft'un Cortana'nın temel olarak nasıl kullanıldığını değiştirmeyi planladığı ortaya çıkmıştı. Bir yıl boyunca Cortana'nın mobil pazarda tutunmasını isteyen Microsoft, pek başarılı olamamış gibi gözüküyor. Microsoft'un yeni bir destek makalesi, Cortana'nın iOS ve Android'de ve Microsoft Launcher uygulamasından kaldırılacağını onaylıyor.

"Kişisel dijital asistanınızı olabildiğince yardımcı yapmak için Cortana'yı Microsoft 365 verimlilik uygulamalarınıza entegre ediyoruz. Bu evrimin bir parçası olarak, 31 Ocak 2020'de, Android ve iOS'deki Cortana uygulamasına pazarınızdaki desteği sonlandırıyoruz."

Microsoft, 31 Ocak 2020'den itibaren Cortana mobil uygulamasını desteklemeyecek ve Microsoft Launcher da Cortana kullanımını devre dışı bırakacak. Ancak Cortana ile kaydedilen anımsatıcılar ve hatırlatıcılar, Microsoft To Do uygulamasına otomatik olarak kaydedilecek.

Ayrıca Cortana, Microsoft 365 verimlilik uygulamalarına entegre edilecek. Bu taşıma Cortana'nın erişimi kısıtlıyor çünkü Microsoft 365 yalnızca Enterprise ve küçük işletme müşterileri için kullanılabilir.