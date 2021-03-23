Microsoft, Discord'u Satın Almak İçin Rekor Ödeme Yapmaya Hazır

Konu hakkında bilgisi olduğunu iddia eden kişilere göre Microsoft, Discord'u satın almak için görüşmelere devam ediyor. Sesli sohbet uygulamasının popülerliğini göz önünde bulunduran teknoloji devinin 10 milyar dolar harcamaya hazır olduğu söyleniyor.

Microsoft, Discord'u 10 Milyar Dolara Satın Alıyor

Bloomberg'ün haberine göre dünyanın en büyük teknoloji şirketi, dünya genelinde oldukça yoğun bir şekilde kullanılan sesli sohbet uygulamasının popülaritesinden yararlanmak için şirketle görüşmelerini sürdürüyor.

Görüşmeler özel olduğu için kimliğinin belirtilmesini istemeyen kişiler, anlaşmaya çok sıcak bakılmadığını belirtti. Kaynaklardan biri, söz konusu şirketin anlaşmayı kabul etmek yerine şirketi halka açmasının çok daha muhtemel olduğunu söyledi. İki şirketin sözcüleri de konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmayı reddetti. Venturebeat, pazartesi günü sabah erken saatlerde sesli sohbet uygulamasının satış görüşmelerine katıldığı bilgisini aktardı.

Discord, oyuncular başta olmak üzere internet kullanıcılarının video, ses ve yazı aracılığı ile iletişim kurmasına olanak tanıyan ücretsiz hizmetleri ile tanınıyor. Bu uygulama, salgın sırasında karantinada kalmak zorunda olan insanlar için gittikçe daha çok kullanılan bir uygulama haline geldi ve böylelikle aylık 100 milyondan aktif kullanıcıya ulaştı. Şirket şu anda uygulamanın iletişim araçlarını sadece oyun odaklı bir sohbet uygulaması olarak değil, herkesin her konu hakkında sohbet edebileceği bir uygulama olmasına yardımcı olacak şekilde geliştirmeye çalışıyor.

Microsoft, internet kullanıcılarının çoğunun bildiği üzere geçen yıl sosyal medya uygulaması TikTok ile Pinterest'ı satın alma girişimlerinde bulunmuştu. Şirketin satın alma girişimlerine aşina olan kişiler, şirketin hizmetlerini kullanan topluluğun büyümesine katkıda bulunacak girişimlere yatırım yapmak istediğini düşünüyor.

Hatırlayacak olursanız şirket daha önce The Elder Scrolls ve Doom'un yayıncısı Bethesda Softworks'un üst kuruluşu ZeniMax Media'yı satın almıştı. Şirketin özellikle son zamanlarda oyun piyasasına yaptığı yatırımlar göz önünde tutulduğunda Discord'u neden bu kadar çok satın almak istediğini açık bir şekilde gösteriyor.

Kaynaklar her ne kadar Discord'un olumsuz baktığını belirtmiş olsa da iki şirketin anlaşıp anlaşmayacağı elbette şu an kesinlik kazanmış değil ancak ilerleyen günlerde satın alma işleminin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği açıklığa kavuşacaktır.