Microsoft, E3 2019'da 14 Adet Birinci Parti Oyun Gösterecek

Microsoft bu yılın E3 fuarı için gerçekten oldukça sıkı çalışıyor. Phil Spencer ve Major Nelson da her fırsatta bizi heyecanlandıracak üstü kapalı açıklamalar yapmaktan da çekinmiyorlar. Geçtiğimiz günlerde yaşanan sızıntı ile bunu az çok öğrenmiştik, her ne kadar şimdilik temkinli yaklaşmayı uygun buluyor olsak da.

11 - 14 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan E3 2019 fuarı ile ilgili olarak Microsoft cephesinden Xbox Başkanı Phil Spencer, Twitter hesabı üzerinden önemli bir açıklama yaptı. Microsoft konferansı sırasında Xbox Game Studios çatısı altında on dört kadar birinci parti oyun gösterilecekmiş.

Just finishing our final E3 rehearsal here with the team in Redmond. Feel really good about the briefing. Lots to show. We have 14 Xbox Game Studios games in the show this year, more first party games than we've ever had in the show. Fun times. #XboxE3