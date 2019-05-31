Microsoft, E3 2019'da 14 Adet Birinci Parti Oyun Gösterecek

Microsoft bu yılın E3 fuarı için gerçekten oldukça sıkı çalışıyor. Phil Spencer ve Major Nelson da her fırsatta bizi heyecanlandıracak üstü kapalı açıklamalar yapmaktan da çekinmiyorlar. Geçtiğimiz günlerde yaşanan sızıntı ile bunu az çok öğrenmiştik, her ne kadar şimdilik temkinli yaklaşmayı uygun buluyor olsak da.

11 - 14 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan E3 2019 fuarı ile ilgili olarak Microsoft cephesinden Xbox Başkanı Phil Spencer, Twitter hesabı üzerinden önemli bir açıklama yaptı. Microsoft konferansı sırasında Xbox Game Studios çatısı altında on dört kadar birinci parti oyun gösterilecekmiş.

Just finishing our final E3 rehearsal here with the team in Redmond. Feel really good about the briefing. Lots to show. We have 14 Xbox Game Studios games in the show this year, more first party games than we've ever had in the show. Fun times. #XboxE3 — Phil Spencer (@XboxP3) 30 Mayıs 2019

Xbox Game Studios, Microsoft tarafından satın alınan InXile Entertainment, Obsidian Entertainment, Turn 10 Studios, Playground Games, Ninja Theory, 343 Industries, The Coalition ve Compulsion Games gibi stüdyoların altında toplandıkları ortak bir çatı ve hatırlayacağınız üzere eski adı Microsoft Studios idi.

Phil Spencer Twitter gönderisinde fazla detay vermiş değil ama başta Gears 5 ve Halo: Infinite oyunlarının gösterileceğini zaten biliyoruz. Şu an için geliştirilme aşamasında olan Battletoads ve Ori and the Will of the Wisps oyunları da konferansın yıldızları arasında olabilir. Öte yandan, geçtiğimiz Aralık ayında Phil Spencer tarafından yapılan açıklama doğrultusunda Ninja Theory stüdyosunun adı muhtemelen Bleeding Edge olacak yeni oyununu ve Turn 10 Studios tarafından geliştirilmekte olduğundan büyük ölçüde emin olduğumuz sıradaki Forza Motorsport oyununu yine Microsoft konferansında görebiliriz.

Tabii ki bunlar sadece birinci parti Microsoft oyunları oluyor ki üçüncü parti oyunların da yine bu konferans sırasında karşımıza çıkacaklarını söylemeden geçmeyelim. Mesela Capcom tarafından yeni bir oyunun tanıtılması bekleniyor ve bu oyunun yeniden yapım Dino Crisis veya Resident Evil 8 veya Resident Evil 3: Nemesis (20xx) olacağı düşünülüyor. Ayrıca Cyberpunk 2077 ve Dying Light 2 oyunlarını ve olası sürpriz duyuruları da unutmamak lazım.

E3 2018 fuarında fırtına gibi esen Microsoft, görünen o ki bu sene çizgiyi birkaç adım öteye taşıyacakmış gibi görünüyor. Açıkçası bizler de şimdiden heyecanlanmaya başladık neler göreceğiz diye. Neyse ki fazla bir zaman kalmadı.

Son olarak, basın konferansının 9 Haziran 2019 Pazar günü TSİ 23:00 sıralarında başlayacağını ve YouTube, Twitch, Mixer, Twitter ve Facebook üzerinden izlenebileceğini bir kez daha hatırlatalım.