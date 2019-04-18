Microsoft, E3 2019 Konferans Tarihini Duyurdu

Microsoft E3 2019 ile ilgili hazırlıklarına devam ediyor. Konferansını geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de Microsoft Theatre binasında gerçekleştirecek olan yazılım devi, tarih duyurusunu da yaptı. İçeriği merak edilen konferans, 9 Haziran 2019 Pazar günü TSİ 23:00 sıralarında başlayacak.

E3 2019 fuarı için iki aydan az bir zaman kaldı. 11 - 14 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan yılın ilk büyük oyun fuarı için zaman giderek daralıyor. Katılımda bulunacak büyük isimler de birer birer konferans tarihlerini açıklıyorlar. Bu isimlerin başında ise ev sahibi Microsoft geliyor. Microsoft, bu sene Sony cephesinin yokluğunda büyük avantajı eline geçirmiş durumda ve haliyle bunu da en iyi şekilde kullanmayı istiyor.

Bildiğiniz gibi bu yılın başlarında bir açıklama yapan Phil Spencer, Japon oyun devinin bu senenin E3 fuarını pas geçmesine de dikkat çekerek, "Geçtiğimiz sonbaharda E3 hakkında bazı haberler vardı. Kendi içimizde 'Büyük çaplı bir şey yapmalı mıyız?' 'Biraz para tasarrufu mu yapmalıyız?' 'Bu ne anlama geliyor?' tartışmasındaydık. 'Hayır para tasarrufu yapmayacağız, işimizi yapacağız' kararını verdik. Gidecek ve daha önceden olduğu gibi E3'te olabildiğimiz kadar büyük olacağız." yorumunda bulunmuştu.

Şimdilik bizlere nelerin sunulacağına dair pek bir ipucu verilmiş değil ama E3 2019 konferansının tarih duyurusuna ek olarak, Phil Spencer Xbox platformunun geleceğinden bahsetmeyi de planladıklarını söyledi. İlk olarak Thurrott sitesi tarafından yayınlanan rapora bağlı olarak iki farklı modelle satışa sunulacak yeni nesil Xbox çalışmalarına başlandığını öğrenmiştik. Konuşma sırasında bu modeller hakkındaki ilk detayları alabiliriz gibi görünüyor. Öte yandan Bulut sistemi Project xCloud hakkında da yeni bilgiler öğreneceğimizi tahmin ediyoruz.

Phil Spencer ayrıca yeni oyun duyurularının yapılacağını da söylemeden geçmedi. Yazılım devi geçtiğimiz sene içerisinde Ninja Theory ve Playground Games de dahil olmak üzere birçok önemli stüdyoyu bünyesine katmıştı. Halihazırda oyunlarını geliştiren bu stüdyolar, söylenene bakılırsa konferans sırasında bu oyunlarının duyurularını yapacaklarmış. Zaten geçtiğimiz Kasım ayındaki Inside Xbox programında Spencer, Ninja Theory stüdyosunun yeni oyununu E3 2019 fuarı sırasında duyuracağının müjdesini vermişti.

Son olarak, geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de Inside Xbox programının Haziran ayındaki bölümü E3 2019 fuarı sırasında gerçekleştirilecek.