Microsoft E3 2019 Konferansı Beklenenden Çok Daha Büyük Olabilir

E3 2019 fuarının başlamasına bir aydan daha az zaman kaldı. Microsoft tarafından birçok kez duyduğumuz kadarıyla bu senenin E3 fuarına oldukça sıkı hazırlanıyorlar ve her defasında da şirket tarihindeki gelmiş geçmiş en büyük E3 konferansını gerçekleştireceklerini söylemekten çekinmiyorlar. Şimdilik resmi olarak açıklanan bir şey veya verilen ipucu yok ama bizi pek de şaşırtmayacak bir gelişme yaşandı. NeoGAF sitesi üzerinde yaşanan sızıntı ile bir takım detaylar ortaya çıktı.

Sızıntıyı gerçekleştiren ise Braldryr isimli kullanıcı oldu. Yaptığı paylaşımda açıkça belirttiğine göre 'çok fazla kişiyi' tanıyormuş Braldryr ve bu sayede de Microsoft cephesinin E3 2019 fuarı ile ilgili detaylarına erişim sağlayabilmiş. Yayınladığı mesaj ise gerçekleşecek olan, gerçekleşmesinin yüksek ihtimal olduğu ve gerçekleşmesinin düşük ihtimal olduğu bölümlere ayrılıyor.

İlk olarak E3 2019 fuarı sırasında gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılanlar ile başlayalım. Listemizin başında da Halo: Infinite var. Braldryr tarafından aktarılanlara bakılırsa, oyun ile ilgili yeni detaylar paylaşılacakmış ve yeni bir fragman yayınlanacakmış. Bununla birlikte Halo: Infinite oyununun 2020 yılında satışa sunularak nesil geçişine denk getirileceği söyleniyor.

Gears 5 ise Microsoft konferansında karşımıza çıkacak olan bir diğer oyun olacakmış. Kesintisiz bir senaryo ve çoklu-oyuncu modu oynanış gösteriminin yapılacağı Gears 5 için en nihayetinde çıkış tarihi de duyurulacakmış. Daha önceden sızdırılan bilgiye göre oyunun çıkış tarihinin 10 Eylül 2019 olduğu ortaya çıkmıştı. Braldryr de Eylül ayında gerçekleştirilecek olan çıkışa işaret ediyor. Yani Tayvan menşeli sınıflandırma kuruluşunun işaret ettiği tarih doğru çıkabilir.

Sızdırılan bilgilerin arasında Ninja Theory stüdyosunun yeni oyununu Bleeding Edge adıyla duyuracağı da yer alıyor. Şimdilik bu oyunun ne tür bir oyun olacağı tam olarak söylenmemiş olsa da bir rapora göre farklı gezegenler boyunca yaratıklarla mücadeleye gireceğimiz kooperatif destekli bilim-kurgu oyunu olacakken, diğer bir rapora göre de PvP oyunu olacakmış.

CD Projekt RED stüdyosunun büyük bir sabırsızlıkla beklenen Cyberpunk 2077 oyununu E3 2019 fuarına götüreceği önceden onaylanmıştı. Bu bağlamda, yeni detaylar ve yeni bir fragmanın yayınlayacağı söylenen oyun için çıkış tarihi de en sonunda duyurulacakmış.

Microsoft konferansında Project xCloud ile ilgili merak edilen yeni detaylar da paylaşılacakmış. Bu detaylara ek olarak, genel testlerin başlangıç tarihlerinin açıklanacağı da söyleniyor.

Kesinleşmesine kesin gözüyle bakılanların en büyüğü ise yeni nesil Xbox konsolu. Ne var ki Braldryr, Microsoft cephesinin acele etmeyeceğini söylüyor. Öyle ki, Xbox Scorpio tarzında bir duyuruyla karşımıza çıkacakmış. Bir diğer deyişle, sistem özellikleri hakkında bir takım bilgiler verilecekmiş. Esas duyurunun ise önümüzdeki sene yapılması bekleniyor. Muhtemelen E3 2020 fuarını beklemek durumunda olabiliriz. Olmayabiliriz de.

Gelelim E3 2019 Microsoft konferansında gerçekleşmesinin yüksek ihtimal olduğu duyurulara. Braldryr bu kısma yeni Forza Motorsport oyununu dahil etmiş. Ancak Forza Horizon ve Forza Motorsport oyunları dönüşümlü olarak birer yıl arayla geliştirildikleri için bu senenin E3 fuarında sıradaki Forza Motorsport oyununun (ki bu muhtemelen Forza Motorsport 8 olacak) duyurulacağına kesin gözüyle bakıyoruz.

Capcom da sıradaki büyük yapımı ile karşımıza çıkabilirmiş. Ne olacağına dair herhangi bir detay verilmemiş olduğu için her türlü tahminde bulunabiliriz ama Japon oyun devi Dino Crisis oyununun sil baştan yapımı için hayranlardan yoğun taleplerin geldiğinin farkındaymış. Öte yandan Resident Evil 3: Nemesis (20xx) için de duyurulma ihtimali bir hayli yüksek diyebiliriz. Resident Evil 8 için ise şimdilik bir '?' koymakta fayda var çünkü Capcom zaman zaman sağ gösterip sol vurabiliyor. Bir de bakmışsınız Resident Evil 8 duyurulmuş.

Son olarak, bildiğiniz gibi Microsoft geçmişte bazı geliştirici stüdyoları bünyesine katmıştı. Ninja Theory, Playground Games ve Compulsion Games gibi. Bir süre önce yeni stüdyolar ile de görüşmelerin devam ettiğine, bu stüdyoların arasında bizleri epey şaşırtacak olanların olduğuna dair duyumlar almıştık. Her ne kadar bu konuda kesin bir açıklamaya rastlamamış olsak da NeoGAF sitesinden Braldryr, yayınladığı mesajında IO Interactive ve Relic Entertainment ile görüşmelerin devam ettiğini belirtmiş. Ayrıca Bluepoint Games, PlatinumGames ve 4A Games stüdyoları ile ilgili de bir takım söylentiler söz konusu ama bu bilgileri her şeye rağmen söylenti olarak bir kenarda tutmakta fayda var. Bahsi geçen stüdyolarla anlaşmalar sağlanırsa bizler için epey büyük sürpriz olacağı da bir gerçek. Birkaçıyla da anlaşmalar sağlanırsa sürpriz olur gerçi. Bekleyip görmek en iyisi olacak.