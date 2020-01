Microsoft, E3 2020 Fuarına Katılacağının Duyurusunu Yaptı

Ortaya çıkan söylentilerden sonra bugünün erken saatlerinde açıklama yapan Sony, E3 2019 sonrasında E3 2020 fuarına da katılmayacağını duyurmuştu. Bu, elbette en yakın rakibi Microsoft için büyük bir avantaj olacak. Japon teknoloji devinin duyurusunun ardından, Xbox patronu Phil Spencer E3 2020 fuarına katılacakları açıklamasında bulundu.

Açıklamayı şahsi Twitter hesabı üzerinden yapan Spencer, "Ekibimiz E3 için sıkı çalışıyor, bizim için ileride neyin olduğunu oyun oynamayı seven herkesle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Sanat formumuz, yaratıcılık ve teknik gelişim ile sürekli ilerlemeye devam etmişti. 2020 yılı Team Xbox için kilometre taşı bir yıl olacak." yorumunda bulundu.

Our team is hard at work on E3, we look forward to sharing with all who love to play what's ahead for us. Our artform has consistently been propelled by the cross-section of creativity and technical progress. 2020 is a milestone year in that journey for Team Xbox. #XboxE3 #E32020