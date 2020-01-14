Microsoft, E3 2020 Fuarına Katılacağının Duyurusunu Yaptı

Ortaya çıkan söylentilerden sonra bugünün erken saatlerinde açıklama yapan Sony, E3 2019 sonrasında E3 2020 fuarına da katılmayacağını duyurmuştu. Bu, elbette en yakın rakibi Microsoft için büyük bir avantaj olacak. Japon teknoloji devinin duyurusunun ardından, Xbox patronu Phil Spencer E3 2020 fuarına katılacakları açıklamasında bulundu.

Açıklamayı şahsi Twitter hesabı üzerinden yapan Spencer, "Ekibimiz E3 için sıkı çalışıyor, bizim için ileride neyin olduğunu oyun oynamayı seven herkesle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Sanat formumuz, yaratıcılık ve teknik gelişim ile sürekli ilerlemeye devam etmişti. 2020 yılı Team Xbox için kilometre taşı bir yıl olacak." yorumunda bulundu.

Our team is hard at work on E3, we look forward to sharing with all who love to play what's ahead for us. Our artform has consistently been propelled by the cross-section of creativity and technical progress. 2020 is a milestone year in that journey for Team Xbox. #XboxE3 #E32020 — Phil Spencer (@XboxP3) 14 Ocak 2020

Bildiğiniz gibi Microsoft, geçtiğimiz senenin E3 fuarını Sony yokluğunda gayet iyi değerlendirmişti. Xbox Series X konsolunun Project Scarlett kod adıyla duyurulması, birçok yeni oyun duyurusu ve Keanu Reeves sürprizi ile Microsoft konferansı son derece ilgi çekici olmuştu.

Xbox Series X konsolunun yıl sonunda satışa sunulacağını hesaba katacak olursak, yazılım devinin E3 2020 konferansı sırasında önceki seneyi aratmayacak bir performans sergileyeceği tahmininde bulunabiliriz. Konsol hakkında daha fazla detay ve satışa sunulacak olan yeni oyunların duyuruları da beklenenler arasında yer alıyor. Hazır yeri gelmişken, yeni nesil konsola çıkacak olan oyunların PC'nin yanı sıra Xbox One konsol ailesi için de satışa sunulacaklarını hatırlatalım.

E3 2020 9 - 11 Haziran 2020 tarihleri arasında düzenlenecek. Önümüzde daha uzun bir zaman var ama Microsoft'u tanıyorsak, ara ara fuar planları hakkında heyecanlanmamızı sağlayacak iddialı açıklamalar yapacaklardır. Bakalım bu defa bizlere neler sunacaklar? Gelişmeleri takipte olacağız.