Microsoft, EA'i Satın Alabilir

Windows işletim sisteminin ve Xbox One platformunun sahibi Microsoft'un, oyun dünyasının çok da sevilmeyen ismi EA'i satın alma planları olduğu bilgisi internete sızdırıldı.

Bilindiği üzere Microsoft, PlayStation 4'e rakip olan oyun konsolu Xbox One ile beklediği başarıyı yakalayamıyor. Dünya üzerindeki oyuncuların daha büyük çoğunluğu PlayStation'ı tercih etmekte. Bu durumun en önemli sebeplerinden bir tanesi Xbox One'a özel olan, Xbox One ile birlikte anılacak oyunların çok az sayıda olması. Birkaç oyun haricinde Xbox One'ı belli oyunlarla özdeşleştiremiyoruz, yani Xbox One'ı satın almamızı sağlayacak oyunların sayısı oldukça az. Fakat PlayStation 4'te Last of Us, Uncharted, Gran Turismo, God of War gibi birçok farklı özel oyun bulunuyor ve bu oyunlar PlayStation sattırıyor. İşte bu durum da Microsoft'un dağıtımcılık konusunda atılım yapmasını gerektirmekte.

Microsoft'un Xbox One oyun açığını kapatabilmesi için EA'i satın alması mantıklı bir çözüm olabilir. Firma, bu sayede oyun dünyasının en büyük dağıtımcılarından birini bünyesine katarak EA çatısı altındaki birçok oyunu Xbox One'a özel hale getirecektir. Ayrıca oyunculara açgözlülüğü ile illallah dedirten EA'in el değiştirmesi de iyi yönde bir değişiklik olabilir.

Güvenilir kaynaklara dayandırılan sızıntı hakkında Microsoft veya EA tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat olası bir duyurunun çok kısa bir süre içinde yapılmasının beklendiği iddialar arasında yer alıyor. Gelişmeleri paylaşacağız.