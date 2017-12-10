Microsoft Edge, Android'de 1 Milyon Kez İndirildi

Ortalama iki hafta önce mobil platform için kullanıcılara sunulanan Microsoft Edge, Android'de 1 milyon indirilme sayısını geride bıraktı. Uygulamanın akıcı ve kendine has özellikleri Android kullanıcıları tarafından beğenildi.

Genel anlamda pazara sunduğu uygulamalarla başarılı olan Microsoft, Edge tarayıcısı konusunda da istediğini alıyor. Örneğin; MS Office programları bugüne kadar toplam 100 milyon indirilmeyi geçti. Hatta Microsoft'un Kimlik Doğrulayıcı uygulaması bile 1 milyon indirme sınırını aşmış durumda. Yani Microsoft'un programları mobil pazarda bir hayli sevilerek kullanılıyor.

MS Edge'nin en güzel yanı; mobil cihazınızdaki uygulama ile bilgisayardaki Microsoft Edge hesabınızı senkronize edebiliyor ve cihazlar arasında hesap bilgilerini, kayıtlı sayfaları paylaşabiliyor olması. Yani Android kullanıcıları Windows 10 tabanlı bilgisayarlarında bıraktığı yerden devam edebiliyor. Ancak tüm bunlara rağmen MS Edge'nin bazı olumsuz yanları da bulunuyor.

Ayrıca Edge'nin Google Play Store sürümü ücretsiz haberleşme uygulamaları kategorisinde 3. sıraya kadar yükselerek, Messenger ve WhatsApp'ın hemen arkasında boy gösterdi.

iOS tarafında ise MS Edge istediğinini henüz alamadı. Şimdilik sadece 10 bin indirilme sayısına ulaşan tarayıcı Safari ve Chrome'un önünü kesemedi.