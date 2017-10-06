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Microsoft Edge, Android ve iOS'a Geliyor

Microsoft Edge, Android ve iOS'a Geliyor
Gökhan Abay
Gökhan Abay Mobil
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Microsoft'un tarayıcılarını genellikle kendi işletim sistemlerinde görmeye alışığız. Bugün ise şirket beklenmedik bir şey duyurdu. Microsoft Edge tarayıcının Android ve iOS platformlarına geleceği açıklandı.

Windows işletim sistemine yabancıysanız kısa bir hatırlatma yapalım. Microsoft Edge, Windows 10'da kurulu olarak gelen bir internet tarayıcısı. Internet Explorer'a kıyasla Edge tarayıcının biraz daha iyi standartlara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Metro ile güçlendirilmiş yeni bir kullanıcı arayüzü ve daha hızlı yükleme sürelerine sahip. Ayrıca, Internet Explorer'dan farklı olarak EdgeHTML motorunu kullanıyor.

Microsoft geçmişte Mac için Internet Explorer macerasına atılmış olsa da bu maceranın kısa sürdüğünü hatırlıyoruz. Bu girişimin ardından başka platformlara tarayıcı geliştirmesine alışık değiliz. Dolayısıyla Microsoft Edge'in Android ve iOS platformlarına gelmesine çok şaşırdığımızı söylemeliyim.

Android ve iOS için geliştirilen Microsoft Edge tarayıcıda farklı bir motor kullanıldığını belirtmekte fayda var. Android için Microsoft Edge uygulamasında Chrome'un Blink motoru kullanılırken, iOS için Microsoft Edge uygulamasında Safari WebKit motoru kullanıldı. 

Microsoft Edge Android ve iOS

Bunların haricinde Microsoft, Microsoft Edge'in iOS ve Android uygulamalarında sık kullanılanlar, okuma listesi ve yeni sekme sayfalarının tüm cihazlarda senkronize olacağını söylüyor. Yeni özelliklerden bir diğeri de Windows 10 işletim sisteminde aradığınız sayfayı anında açacak olan bir gönder düğmesi

Microsoft Edge Android ve iOS uygulamaları şu anda önizleme aşamasında ve kısa süre sonra yayınlanması bekleniyor. Bunun için belirli bir tarih verilmedi, ancak otoriteler yıl sonuna doğru geleceğini ifade ediyor.

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ETİKETLER: Android ios microsoft edge

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