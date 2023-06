Microsoft Edge'e Uzun Süredir Beklenen Özellik Geliyor

Microsoft, Edge için kullanıcıların tarayıcının önbelleğini ve geçmişini kolayca temizlemesine olanak tanıyan yeni bir özellik getirdi ancak şu anda yalnızca test aşamasında.

Leopeva64 tarafından Twitter'da tespit edildiği üzere Microsoft, Edge'in Canary (en erken test) sürümünde bu değişikliği yaparak tarayıcı verilerinin tek bir tıklamayla temizlenmesine olanak tanıyan yeni bir çöp kutusu simgesi getirdi.

There's a new button in Edge's History hub to quickly open the "Clear browsing data" dialog (Canary):https://t.co/4kaKCrxmz5

.https://t.co/H8awAlHZYm pic.twitter.com/PUVPw4cVhj