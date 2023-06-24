Microsoft Edge'e Uzun Süredir Beklenen Özellik Geliyor

Microsoft, Edge için kullanıcıların tarayıcının önbelleğini ve geçmişini kolayca temizlemesine olanak tanıyan yeni bir özellik getirdi ancak şu anda yalnızca test aşamasında.

Leopeva64 tarafından Twitter'da tespit edildiği üzere Microsoft, Edge'in Canary (en erken test) sürümünde bu değişikliği yaparak tarayıcı verilerinin tek bir tıklamayla temizlenmesine olanak tanıyan yeni bir çöp kutusu simgesi getirdi.

Microsoft Edge Geçmiş ve Önbellek Nasıl Temizlenir?

There's a new button in Edge's History hub to quickly open the "Clear browsing data" dialog (Canary):https://t.co/4kaKCrxmz5

.https://t.co/H8awAlHZYm pic.twitter.com/PUVPw4cVhj — Leopeva64 (@Leopeva64) June 23, 2023

Geçmiş merkezinde yer alan bu simge sizi doğrudan verileri temizle paneline götürüyor ve burada 'Şimdi Temizle' seçeneğine tıklayarak seçmiş olduğunuz her şeyi (önbellek, tarama geçmişi veya indirme geçmişi ya da çerezler) kaldırabiliyorsunuz.

Teknik olarak, bu iki tıklamalı bir işlemdir (her şeyi temizlediğinizi varsayarsak), ancak yine de panele ulaşmak için kısayol kullanışlı bir dokunuş gibi görünüyor.

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