Microsoft Edge Çocuk Modu Geliyor: Güvenli Arama ve Fazlası

Microsoft Edge Çocuk Modu nedir? Microsoft Edge Çocuk Modu nasıl kullanılır? Özel tarayıcı temaları, Bing Güvenli Arama ve daha fazlasını içeren bu özellik sayesinde web'de gezinme güvenliği iki katına çıkacak.

Microsoft, Chromium tabanlı Edge tarayıcısını yeni özelliklerle rakiplerinden ayırmaya devam ediyor. 16 Şubat'ta Microsoft, Çocuk Modu isimli özelliğini Edge Canary versiyonunda kullanımına sundu. Günlük Canary yapılarını çalıştıran Edge Insider kullanıcıları, bugünden itibaren Çocuk Modunu test edebilecek.

Microsoft Edge Çocuk Modu nedir, nasıl kullanılır?

Edge tarayıcısına gelen Çocuk Modu, Edge'in içindeki profil seçici aracılığıyla başlatılabilecek. Çocuk Modu'nu kapatmak veya istisna vermek için de cihaz şifresi girilmesi gerekiyor. Çocuk Modu için izin listesi önceden tanımlanmış olarak gelecek, ancak ebeveynler tarayıcı ayarlarının "Aile" bölümünden onaylanan içerik listesini düzenleyebilecek.

Microsoft'un açıklamasına göre Çocuk Modu, yeni özelleştirilmiş temaları ve "çocuk dostu" içeriği kullanıma sunacak. Ayrıca InPrivate ve arama sonuçlarından metni, görüntüleri ve videoları filtreleyen Bing Güvenli Arama gibi gizlilik ve güvenlik özelliklerini de içerecek.

Tüm bunlara ek olarak Çocuk Modu, bir çocuğun Microsoft hesabına sahip olmasını veya ebeveynlerin bu özellikten yararlanmak için bir Aile Grubu oluşturmasını gerektirmiyor. Henüz Microsoft açıklamamış olsa da Çocuk Modunda reklamların da filtreleneceği düşünülüyor.

Microsoft Edge bu özelliğin yanı sıra; sık kullanılanlarınıza, geçmişinize ve Koleksiyonlarınıza her yerden erişmenizi sağlayacak yeni bir araç çubuğu tasarımı alıyor. Yeni kullanıcı arayüzü, hem sık kullanılanlar hem de geçmiş sayfaları için zaten mevcut, ancak şimdi Koleksiyonlara da açılır menü tasarımı geliyor.

Eski Microsoft Edge'e veda etme zamanı

Microsoft çok yakın bir zamanda eski masaüstü tarayıcısına verdiği desteği sonlandıracağını duyurdu. Şirket, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ağustos 2020 tarihinde eski masaüstü uygulaması olan Microsoft Edge'e verdiğimiz desteği keseceğimizi belirtmiştik. (Bu destek) 9 Mart 2021'de sona eriyor. Bu tarihten sonra Microsoft Edge artık güvenlik güncellemelerini almayacak."

Yeni güncellemeyi aldığınızda Microsoft'un destek vermeyi kestiği Edge'in eski sürümü cihazınızdan otomatik olarak kaldırılacak ve yeni Edge tarayıcısı cihazınıza otomatik olarak yüklenecek. Microsoft bu sürümü ilk olarak bilgisayarda kullanıma sunacak ve daha sonra diğer platformlara da getirecektir. ABD'li şirket, yeni tarayıcısının Microsoft güvenlik ekosistemi ile de mükemmel bir uyumlulukta çalıştığını söyledi.