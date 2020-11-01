Microsoft Edge Dikey Sekmeler Özelliği ile Chrome'u Geride Bırakıyor

Microsoft Edge Dikey Sekmeler özelliği onlarca sekmenin arasında kaybolmanıza yeni bir çözüm getiriyor. Edge'deki yeni özellik ile üst çubukta yer alan sekme görünümleri dikeyleşiyor ve ekranın soluna kayıyor. İşte Microsoft Edge Dikey Sekmeler özelliği.

Chromium tabanlı Microsoft Edge ilk olarak Ocak 2020'de piyasaya sürüldü ve her ay yeni Dev/Canary sürümleriyle daha iyi hale geliyor. Bu yılın başlarında Microsoft, Edge tarayıcısı için Dikey sekmeler ve Akıllı kopyalama özellikleri üzerinde çalıştığını duyurmuştu.

ABD'li teknoloji devi bugün itibarıyla Microsoft Edge'in Dev ve Canary sürümleri için Dikey Sekmeler özelliğini kullanıcılara sunuyor. Bu özellik etkinleştirildiğinde, sekme çubuğu dik bir hale geliyor ve sol tarafa yerleşiyor. Ayrıca kullanıcılar tek bir tıklama ile eski ve yeni düzen arasında geçiş yapabilir.

Dikey sekmeler çubuğu aynı zamanda etkin sekmeleri kolayca yeniden düzenlemenize izin veren sürükle ve bırak özelliğini de destekliyor, ancak aynı anda hem standart düzene hem de dikey düzene erişemeyeceğinizi hatırlatmak gerekiyor.

Dikey sekme desteğinin bu yılın sonlarında Microsoft Edge kararlı kanalında yayınlanacağı ifade edildi. Eğer bunu beklemek istemiyorsanız, Edge Canary veya Dev sürümlerini indirip yüklemeniz ve şu adımları izlemeniz yeterli olacak: Ayarlar> Görünüm> Dikey Sekmeleri Etkinleştir.

Microsoft, bu yılın başlarında dikey sekmeler özelliğine ilişkin yaptığı duyuruda, onlarca sekmeyi açarak internette gezinen kullanıcıları hedeflediğini söylemişti. Bildiğiniz üzere, özellikle tek bir tarayıcıda onlarca sekme açmak bir süre sonra çok karışık bir hale geliyor. Dikey sekmeler ile bu karışıklığın önüne geçmek mümkün olabilir. Microsoft Edge'in sahip olduğu yeni özellik ile sekme adlarını hızlıca görüntüleyebilir, listede ilerleyerek sekmeleri aynı anda bulabilir ve yönetebilirsiniz.