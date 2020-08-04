Microsoft Edge Dikey Sekmeler Özelliğiyle Tanışın

Bu yılın başlarında Microsoft aktif sekmeleri göz atmayı çok daha kolay hale getiren yeni Microsoft Edge dikey sekmeler özelliğini resmen duyurmuştu. Microsoft Edge için dikey sekmeler artık pek çok kullanıcıya açılmış durumda.

Microsoft Edge'in yenilenmesiyle birlikte bu yılki e n büyük yeni özellik, kullanıcıların üst kısımdaki geleneksel uzun sekme listesi yerine ekranın yanında bulunan Edge için dikey sekmelerdir. İlk başta biraz tuhaf görünse de 16: 9 monitörler ve dizüstü bilgisayarlar için ideal.

Switch to vertical tabs pic.twitter.com/FZlcctCRga — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) August 3, 2020

Microsoft Edge dikey sekmeler ile tarayıcıda kaybolmayın

Opera veya Chrome gibi tarayıcılar dikey sekme özelliği için bir eklentiye ihtiyaç duyuyor. Microsoft ise Edge için dikey sekmeler sayesinde tek bir tıklamayla sekmelerinizi yönetmenize izin veren tek tarayıcı olduğunu iddia ediyor.

Geçtiğimiz Mart ayında duyurulan ve beta sürümüyle Edge Canary versiyonuna geleceği ifade edilen özelliğin artık kullanıma hazır olduğunu söyleyelim. Dikey sekmeler Edge'in yalnızca Windows sürümünde değil, aynı zamanda macOS'ta ve Linux derlemesine de gelecek.