Microsoft Edge Hiçbir Tarayıcıda Olmayan Uzantı Kontrolü Özelliğini Getiriyor

Microsoft, Edge tarayıcısı için her geçen gün yeni özellikler getirmeye devam ediyor. Yeni özellik uzantı kontrolünü sağlıyor. İşte detaylar!

Microsoft Edge Hiçbir Tarayıcıda Olmayan Uzantı Kontrolü Özelliğini Getiriyor
Barış Bulut
Barış Bulut -

Microsoft, Edge web tarayıcısı için tüm uzantıların belirli web sitelerinde çalışmasını tek bir tıklamayla duraklatmanıza olanak tanıyan ve kullanıcıların riskli veya hassas web sitelerinde çalışan uzantılar üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlayan yeni bir özelliği test ediyor.

Genellikle Microsoft Edge ve Google Chrome gibi tarayıcılar, gizlilik kısıtlamaları nedeniyle uzantıları otomatik olarak Gizli Mod'da çalıştıramaz çünkü uzantılar genellikle web sitesi verilerine erişim gerektirir; bu, kullanıcılar yanlışlıkla (veya bazen isteyerek) zararlı uzantılar yüklerse bir sorun hâline gelebilir.

Windows Latest tarafından bildirildiği üzere bu yeni özellik Edge'i rakip tarayıcı Chrome'un sağlayabileceği özelliklerle daha uyumlu hâle getirecek ancak bazı önemli farklılıklar var. Güncelleme, Edge Canary kanalında test edilen yeni özelliğin ekran görüntülerini sağlayan reddit kullanıcısı u/Leopeva64 -2 tarafından tespit edildi.

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Microsoft Edge Hiçbir Tarayıcıda Olmayan Uzantı Kontrolü Özelliğini Getiriyor

İlk olarak Edge'de test edilen özellik, zaten açıp kapatabileceğiniz bireysel seçimler yerine belirli bir web sitesindeki tüm uzantıları duraklatmaya yarayacak. Chrome, web sitelerindeki tüm uzantıları henüz engelleme yeteneğine sahip değil; bu nedenle indirdiğiniz tüm uzantıları manuel olarak seçmeniz ve bunların belirli alanlarda çalışmasını durdurmak istiyorsanız manuel olarak ayarlamanız gerekiyor. Bu yeni uzantı özelliği şu anda yalnızca Edge'de mevcut ve geçici olarak eklenmiş durumda. "Veri paylaşımınızı minimum düzeyde tutmak için bu sitedeki uzantıları duraklattık." yazan bir başlık göreceksiniz.

Bu özellik, Edge Canary beta test kanalından çıkıp herkese açık olarak yayınlanırsa belirli web sitelerinde tek tek uzantıların duraklatılmasına izin verecek gelecekteki versiyonları göreceğimizi varsayıyoruz.

Microsoft'un Edge'i Chrome'a ​​karşı zorlu bir rakip hâline getirmeye çalışmak konusunda ciddileştiği oldukça bariz ancak Google'ın tarayıcısı Mart 2022'de (Statista'ya göre) pazar payının neredeyse %65'ine hâkim olmaya devam ediyor. Bu da Edge'in önünde hâlâ çok uzun bir yolu olduğu anlamına geliyor.

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