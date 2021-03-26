Microsoft'un Edge Hızlandırma Yöntemi Elinde Patladı

Microsoft bir süre önce kullanıcıların önüne yeni Edge hızlandırma yöntemi ile çıkmıştı. Yazılım devinin web tarayıcısını hızlandırmak için kullanıma sunduğu özellik istediği gibi çalışmadı ve tarayıcının yavaşlığından şikayetçi olan kullanıcıları daha çok öfkelendiren bir soruna yol açtı.

Microsoft'un Edge Hızlandırma Yöntemi Yeni Soruna Neden Oldu

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Microsoft, bir süre önce Windows işletim sisteminin yerleşik web tarayıcısı Edge'i hızlandırma çabalarına destek sağlayacak yeni bir özelliği kullanıcıların deneyimine sunmuştu. Yazılım devinin kullanıcılara sunduğu özellik ile Edge'in daha hızlı açılması amaçlanıyordu.

Özellik, Edge'in daha hızlı açılmasını sağlamak için geliştirilmiş olsa da özellik web tarayıcısının düzgün bir şekilde kapanmasının önüne geçen bir hataya yol açtı. Yeni özelliğin çalışma biçimi şu şekildeydi: Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarla birlikte Edge tarayıcısının bazı işlemleri de arka planda otomatik olarak başlatılıyordu. Web tarayıcı başlatıldığında ise işlemlerin çoğu önceden başlatıldığından Edge de kullanıcının çok fazla zaman kaybetmesine gerek kalmadan açılıyordu.

Microsoft'un faaliyete geçirmek istediği fikir her ne kadar iyi ve etkili olma potansiyeline sahip olsa da işlerin istediği gibi gittiğini söylemek doğru sayılmayacaktır. Edge kullanıcılarından bazıları, özelliğin kullanıma sunulmasıyla beraber Edge tarayıcısının kapatılmaması sorunu ile karşılaştı.

Bu sorun, web tarayıcısının kapanmasının önüne geçtiğinden ötürü Edge de arka planda çalışmaya devam etti. Bilgisayar her yeniden başlatıldığında arka planda yapılan işlem sayısı da artmaya devam etti. Edge'i bir süre kullanıp kapattıktan sonra bilgisayarınızı yeniden açtığınızda bilgisayarınızın arka planında aynı anda birden fazla Edge işlemi gerçekleşeceğinden bilgisayarınızın genel performansında önemli bir kayıp olması muhtemeldir.

Windows Latest'taki bilgilere göre birkaç Edge kullanıcısı da bu sorunun bilgisayarının performansının düşmesine neden olduğuna dair şikayetlerini iletti. Microsoft geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bazı kullanıcıların etkilendiği bu sorunu çözmek için web tarayıcısını hızlandırmak için geliştirmiş olduğu özelliği geçici olarak kaldırdı. Bu sorunu hala yaşamaya devam ediyorsanız güncellemeleri kontrol etmelisiniz. Yazılım devi ise tarayıcıyı hızlandırma yöntemini yeniden nasıl getirebileceğinin yolunu aramaya devam ediyor.