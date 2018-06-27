Microsoft Edge Kendi Rekorlarını Kırıyor!

Masaüstü sürümü, Opera, Chrome, Firefox gibi diğer tarayıcıları indirmek için kullanılan ve epey komedisi yapılan Microsoft Edge kendisinden beklenmeyen büyük bir başarıya imza attı. Android sürümü yalnızca 6 ay içerisinde devasa bir indirilme rakamına ulaştı.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Microsoft’un resmi tarayıcısı Edge, Android platformunda 1 milyon indirmeye ulaşmış ve kendisi için önemli bir dönüm noktasını aşmıştı. 6 ay sonrasına, yani günümüze gelindiğindeyse bu sayı 5 milyonu geçkin indirme sağlamış durumda. Popülaritesini bu şekilde devam ettirir ve aynı hızla büyümeye devam ederse yıl bitmeden 10 milyonu geçmesi bekleniyor.

Kullanıcılara cazip gelen en önemli özelliklerinden biri tartışmasız, Windows 10 kullanıcılarına sağladığı kesintisiz internet dolaşımıyken bir diğeri de masaüstü ve mobil tarayıcılar arası geçiş sağlayabiliyor olması. Kısacası işlerinizi yarım bırakmanız gerekmiyor. Bunlara ek olarak tarayıcıda QR kod okuyucu, sesli arama, gizliliği ön planda tutan InPrivate mod ve reklam engelleyici Adblock da mevcut.

Biliyorum ki Internet Explorer’dan sonra Microsoft’a biraz önyargılısın ama fikrini değiştirir ve Microsoft’a bir şans vermek istersin diye aşağıya indirme linkini bıraktım. Hadi ne duruyorsun, denemekten zarar gelmez.