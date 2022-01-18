Microsoft Edge Klasik Özelliğini Modern Bir Dokunuşla Geri Getiriyor!

Microsoft, yakın zamanda erken erişime giren RSS tarzı İzlenebilir Web özelliğini genişleten web tarayıcısı Microsoft Edge için yeni özellikler deniyor. A/B test sürecinin bir parçası olarak şirket, favori içerik üreticilerini tek tuşla takip edebileceğimiz yeni bir YouTube entegrasyonu üzerinde çalışıyor. İşte detaylar!

Microsoft Edge YouTube Butonu Özelliğine Sahip Olacak

YouTube takip düğmesi, deneme katılımcıları için URL çubuğunun sağ tarafında görünecek. Kullanıcılar düğmeye tıklayarak, kanal hakkında bilgi (ör. abone sayıları, toplam video sayısı), en son videoların bir katoloğu ve söz konusu kanala takipçi olma fırsatı yakalayacak. Bu özellik, yerel YouTube abonelik işlevinden biraz farklı görünüyor.

1999'da geliştirilen RSS (Really Simple Syndication'ın kısaltması), bir zamanlar web'de yayınlanan haberleri ve diğer içerikleri takip etmenin en popüler yollarından biriydi. Ancak saltanatı nispeten kısa sürdü. Web içeriğini paylaşmak ve keşfetmek için yeni bir yol yaratarak, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarının yükselişi, RSS'nin altın çağına etkin bir şekilde son verdi.

Google Haberler gibi diğer algoritma tabanlı hizmetler de web kullanıcılarına içerik sunmak için alternatif bir model sağladı.Bununla birlikte, içerik keşfine yönelik algoritma tabanlı yaklaşımla ilgili sorunlar (yanlış, yalan bilgi vb.) gün yüzüne çıktıkça, kendilerine sunulan bilgiler üzerinde daha fazla kontrol sağlamanın bir yolunu arayan birçok insan var.

Şu anda, bu insanların çoğu,en azından büyük bir kısmı kısıtlı bir bütçeyle geliştirilen ücretsiz RSS okuyucularıyla idare ediyor. Ancak şimdi, Microsoft Edge ve Google Chrome gibi büyük web tarayıcıları yerleşik RSS işlevselliği sunmaya başlıyor.

RSS hizmetleri, kullanıcıların YouTube içerik üreticilerini bir süreliğine takip etmesine izin vermiş olsa da, Microsoft, insanlara bir kanal hakkında bağlamsal bilgilerin sağlandığı ve yeni bir video geldiğinde bilgilendirildiği tamamen daha zengin bir deneyim hedefliyor gibi görünüyor.

Özellik şimdilik erken erişim aşamasında, ancak testin sonucuna bağlı olarak, yıl içinde tam sürümünün tüm Microsoft Edge kullanıcıları için kullanıma sunulması bekleniyor.

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