Microsoft Edge Birden Fazla Kullanıcı Profili Oluşturmaya İzin Veriyor

Geçtiğimiz aylarda internete giderek daha fazla bağımlı hale geldik ve çoğu kullanıcı tarayıcılardan hem çalıştı hem de günlük işlerini halletti. Bu karmaşayı ortadan kaldırmak için Microsoft Edge kullanıcı profillerini ayırabilirsiniz, nasıl mı? İşte cevabı.

Microsoft Edge kullanıcı profilleri nedir?

Microsoft'un güncelleyerek yeniden sunduğu Microsoft Edge'de özellikle kullanıcıların iş ve kişisel hayatı ayrı tutmasına yardımcı olması hedefleniyor. Microsoft Edge kullanıcı profilleri sayesinde iş hesaplarınız ayrı günlük hesaplarınız ayrı profilde saklanıyor.

Microsoft Edge'in son sürümü artık Otomatik Profil Değiştirme özelliğine sahip, bu yüzden utanç verici hatalar yapma konusunda endişelenmenize gerek yok. Örneğin kişisel bir profildeyseniz ve iş için kullandığınız bir sayfayı açmaya çalışıyorsanız, Edge bu profili farklı profilde açmak isteyip istemediğinizi soracak.

Bunların haricinde Microsoft Edge yer işaretleri yerine Koleksiyonlar isminde yeni bir özelliğe de sahip. Edge'in Koleksiyonlar özelliği sayesinde kaydettiğiniz sayfalar için notlar ekleyebilir ve profillerinize kaydedebilirsiniz.

Yeni Chromium tabanında güncellenen Microsoft Edge çeşitli özellikleriyle kullanıcıların hoşuna giderken bazı agresif noktalarıyla da kullanıcılarda tedirgin oluşturuyor. Peki ya siz yeni Microsoft Edge'i nasıl buldunuz, eğer henüz indirip test etmediyseniz aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.