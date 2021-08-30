Microsoft Edge PDF Düzenleme Özelliği İçin Sevindiren Yenilik!

Microsoft Edge, PDF düzenleme ile ilgili sorunu olan ya da söz konusu süreci daha da hızlandırmak isteyen kişilere yönelik özelliğini yakın bir zamanda kullanıma sunacak. Yeni özellik, PDF formatındaki herhangi bir formu doldurmakta zorlukla karşılaşan kullanıcıların saniyeler içerisinde ilgili formu doldurmasına olanak tanıyacak.

PDF dosyaları, pek çok amaçla kullanılabildiği için bilgisayar kullanıcılarının hayatında oldukça önemli bir yer kaplasa da bazı kullanıcılar, özellikle önceden hazırlanmış bir PDF'i düzenleme gereksinimine sahip kullanıcılar, PDF dosyasını düzenlemek istediğinde pek hızlı sonuçlanmayan bir sürece dahil olabilir.

Çoğu kullanıcı, bu tür dosyaları düzenlemek için büyük bir çoğunlukla Microsoft Word gibi uygulamalara güvenir. Kullanıcılar bütün işlemi tek bir noktada gerçekleştiremediğinden işlemin tamamlanma süresi de buna bağlı olarak artar.

Kullanıcıların büyük bir kısmı bu nedenle PDF formatındaki formları doldurmanın tabiri caizse bir kâbus olduğunu düşünür. Kullanıcının formu doldurabilmesi için üçüncü taraf uygulamalarla düzenlemesi ve kaydetmesi gerekir. Edge ile PDF üzerinde bazı çizimler gerçekleştirilebilse ve belirli kısımlar vurgulanabilse de herhangi bir metin ilave etmek ya da belirli bir metni düzenlemek mümkün değil.

Edge'in geliştiricisi Microsoft, kullanıcıların sorununu farkına varmış olacak ki yakın bir zamanda kullanıcıların yıllardır devam eden sorununa yönelik bir çözümü kullanıma sunacak.

Microsoft Edge PDF Düzenleme Özelliği Nasıl Kullanılacak?

Microsoft'un Edge tarayıcısı yakın bir zamanda PDF'ler üzerinde gerçek bir değişiklik yapmanıza izin verecek bir özelliği kullanıma sunacak. Windows Latest tarafından paylaşılan görüntüde de görülebileceği üzere bu özellik geniş çaplı olarak kullanıma sunulduğunda tarayıcının sağ üst kısmında metin ekleme seçeneği olacak. Kullanıcının PDF'e bir metin eklemesi gerektiği zaman isterse söz konusu butona tıklayarak ilgili kısma saniyeler içinde metin ekleyebilecek.

Yalnızca bu butona tıklamak, işinizi kısa sürede bitirmenizi sağlayacak. Böylesine bir basitlik kullanıcılar tarafından uzun bir zamandır isteniyordu. Bu, Microsoft'un web tarayıcısının Google Chrome ve diğer tarayıcıları ile arasında olan rekabette bir adım öne geçmesine yardımcı olabilir ancak bunun düşük bir ihtimal olduğunu belirtmek gerekiyor. Kullanıcıların sadece PDF ile ilgili bir işi olduğunda Edge'e başvurması çoğu kullanıcıya göre daha olası.