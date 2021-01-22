Microsoft Edge Şifre Güvenliği İçin Yeni Bir Adım Attı!

Bir şifre yöneticisi ve iki faktörlü kimlik doğrulaması kullansanız bile bazı oturum açma bilgilerinizin geçmişteki sızıntılardan ötürü bilgilerinizin açığa çıkma ihtimali yüksektir ancak Microsoft’un konu ile ilgili attığı adımla birlikte bu sorun bir sorun olmaktan çıkabilir. Microsoft Edge şifre güvenliği için yeni bir özellik sunuyor. Bu özellik, kullanacağınız herhangi bir şifrenin daha önce sızdırılmış olup olmadığını öğrenmenize yardımcı oluyor.

Microsoft Edge Şifre Güvenliği İçin Uyarmaya Başlıyor

Microsoft Edge, Password Monitor isimli yeni bir özelliği kullanıma sunmaya başlıyor. Bu özellikle beraber oturum açma bilgilerinizin artık başkalarının eline geçmesi engelleniyor. Özellik, kullanıcının şifrelerinden herhangi birinin tehlike altında olması durumunda kullanıcının kendisini uyarmaya başlıyor. Bu özelliğin çalışması için sızdırılan şifrelere başvuruluyor. Sürekli olarak güncel kalan bu sistem yalnızca belirli bir dönemde sızdırılmış şifreleri değil, gelecekte bir şifre sızdırılması durumunda da sizi uyarıyor.

Edge’in yeni özelliği, şifrelerinizin güvenliğini sağlamak için parolalarınızı web tarayıcısına kaydetmenizi gerektiriyor. Edge, web tarayıcısına kaydedilen parolaları sürekli olarak kontrol ediyor ve veri sızıntısı halinde ilgili şifreleri kıyaslamaya başlıyor.

Tarayıcıya kaydettiğiniz parolalar ile ilgili herhangi bir veri ihlali yaşandığında ise Edge’den söz konusu parolaları değiştirmeniz konusunda bir uyarı alıyorsunuz. Size gösterilmeye başlanan bu uyarı sayesinde şifrenizi başka yerlerde de kullanıyorsanız doğabilecek zararı en aza indirme imkanına sahip oluyorsunuz.

Microsoft’un özelliğinin dünyada bir ilk olan özellik olmadığını söylemek gerekiyor. Bu özellik daha önce dünyanın en popüler tarayıcılarından Chrome ve Firefox’ta da yer almıştı. Google Chrome ve Mozilla Firefox son birkaç yıldan beri 1Password ve LastPass gibi şifre yöneticilerinde yer alan özelliklere benzer işlevlere sahip özellikler sunmaya devam ediyor.

Microsoft’un özelliğini ilgi çekici kılan unsur, şirketteki hiç kimsenin veya üçüncü taraf kimselerin şifrenize ulaşmamasını sağlamak için homomorfik şifreleme yöntemini kullanmasıdır. Bu diğer şifreleme yöntemlerine nispeten henüz çok yeni bir yöntem olsa da verilerinizi koruma yolu diğer yöntemlerin koruma yoluna göre çok daha güvenlidir.

Microsoft, web tarayıcısını geliştirmek için son zamanlarda bir hayli çaba sarf ediyor. Siz Edge’e eklenen bu özellik hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.