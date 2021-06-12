Microsoft Edge Surf Oyunu Güncellendi!

Microsoft Edge Surf oyununda bazı yenilikler yapıldı. Oyunu ilk kez duyuyorsanız bu oyun, Google Chrome'daki dinozor oyunu gibi internetiniz olmadığında oynayabileceğiniz bir oyun olarak kullanıma sunuldu ancak Chrome'un oyunundan farklı olarak kullanıcılara daha renkli bir oyun sunuluyor.

Microsoft Edge Surf Oyununa Neler Eklendi?

Google'ın web tarayıcısı Chrome gibi Microsoft Edge'in de çevrim dışı olarak oynanabilen bir video oyunu var. Edge'in bu oyunu, 1991 yılına dayanan SkiFree'den geliyor. Tarayıcının bu gizli oyununa tarayıcının tüm sürümlerinde (Stable, Beta, Dev ve Canary) "edge://surf" adresi kullanılarak erişilebiliyor.

Microsoft'un web tarayıcısına dahil edilen bu oyunu üç farklı modda oynayabiliyorsunuz. Bu modlardan ilki, "Sörf Yapalım" isimli klasik mod. İkincisi "Zaman Denemesi", üçüncüsü ise "Zik Zak". Klasik modda dalgaların arasında sörf yaparak önünüze çıkan engelleri atlamanız gerekiyor. Oyunda üç canınız var. Ne zaman bir engele çarparsanız bu canlardan biri gidiyor. Üç canınız da bittiğinde oyun sona eriyor.

"Zaman Denemesi" isimli ikinci mod, klasik moddan farklı olarak zamana karşı yarışmanızı gerektiriyor. Bu oyun modunda oyunu engellere takılmadan mümkün olduğunca kısa bir süre içerisinde tamamlamanız gerekiyor. "Zik Zak" modu ise oyuncuların oyun boyunca zikzaklar çizmesini gerektiriyor.

Bütün bu modlara bakıldığında oyunun internet yokken eğlenceli hale getirebilecek başka ne gibi bir unsurun oyuna dahil edilebileceğini merak edebilirsiniz. Microsoft, oyunu daha iyi bir hale getirmek için oyuna yeni engeller ekliyor.

Microsoft'un tarayıcısına girer ve "edge://surf" adresine giderseniz oyuna eklenen yeni engelleri görebilirsiniz. Microsoft, yeni engellerin yanı sıra oyuncuların karakterini seçmesine olanak tanımak için yeni bir karakter seçme menüsü sunuyor. Bu karakter seçme bölümünde oyuncu tercih ettiği bir karakteri seçebiliyor ve herhangi bir modda oyunu oynamaya başlayabiliyor.

Bu kulağa yeterince eğlenceli gelmediyse Microsoft'un puanınızı Chromium Edge kullanan arkadaşlarınızla paylaşmanın kolay bir yolunu sunacağını bilmek fikrinizi değiştirebilir. Microsoft Edge Surf bu güncellemede ayrıca birçok düzeltme alıyor. Oyunda yer alan hataların büyük bir kısmı bu güncelleme ile gideriliyor.

Siz hiç Edge'in internet olmadığında can sıkıntısını gideren oyununu oynadınız mı? Oynadıysanız oyunla ilgili düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.