Microsoft Edge Yeni Araç Çubuğu Açılır Menüsüyle Fark Yaratıyor

Microsoft Edge yeni araç çubuğu internet deneyimini 2 kat artıracak. İnternet tarayıcıları arasından ilk defa farklı bir tasarımı benimseyen Microsoft Edge, açılır menüye sahip yeni araç çubuğu sayesinde internetteki gezinme hızınızı artırmayı planlıyor.

Microsoft Edge; sık kullanılanlarınıza, geçmişinize ve Koleksiyonlarınıza her yerden anında erişmenizi sağlayacak yeni bir araç çubuğu tasarımı alıyor. Yeni kullanıcı arayüzü halihazırda hem sık kullanılanlar hem de geçmiş sayfaları için zaten mevcut, ancak şimdi Koleksiyonlara da açılır menü tasarımı geliyor.

Microsoft Edge yeni araç çubuğu internet deneyimini 2 kat artıracak

Edge'de yer alan yenilenmiş araç çubuğunu bilmeyenler için; Microsoft, yer imleri sayfasını ziyaret etmeden yer imlerini düzenleyebilmeniz, yönetebilmeniz ve arayabilmeniz için yeni bir açılır menüyü test ediyor. Tıpkı sık kullanılanlar menüsü ve geçmiş çubuğu gibi, artık Koleksiyonlar menüsünü tıkladığınızda karşınıza bir açılır pencere çıkacak.

Teknoloji devi Microsoft, kullanıcı geri bildirimlerini dinleyerek geliştirdiğini belirttiği açılır menü tasarımıyla internet deneyiminizi iki katına çıkarmayı amaçlıyor. Açılır menü sayesinde projelerinize hızlı bir şekilde erişebilir, yönetebilir ve işlerinizin daha verimli olması için Koleksiyonlardan faydalanabilirsiniz.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde yer aldığı üzere, Koleksiyonlar artık açılır menüde görünecek. Koleksiyonlarda; bağlantıları, web sayfası başlıklarını kaydedebilir, içeriği klasörler halinde düzenleyebilir ve -eğer isterseniz- web sayfalarının kapak resimlerini görebilirsiniz. Ayrıca kaydettiğiniz sayfalarla ilgili notlar da ekleyebilirsiniz ve elbette, raptiye simgesine dokunarak eski kullanıcı arayüzüne geri dönebilirsiniz.

Microsoft, yeni bir araç çubuğu deneyimine ek olarak yanlışlıkla tüm sekmelerinizi kapatmanızı engelleyecek yeni bir özellik üzerinde de çalışıyor. 2021 yılında Edge'e gelecek özellikler arasında web performansı artırma, web sitelerine özel vurgu rengi, uyku sekmesi ve azaltılmış bellek kullanımı yer alıyor.

Windows Latest tarafından gerçekleştirilen testlere dayanarak, yeni Koleksiyonlar menüsü şu anda yalnızca Insider üyeleri için mevcut, ancak bu menü gelecek yılın başlarında Edge'in Dev ve Canary sürümleri için muhtemelen kullanıma açılacak. Microsoft Edge son sürümü yüklemek isterseniz aşağıdaki bağlantıdan yararlanabilirsiniz.