Microsoft Edge Yeni Logosu ile Karşınızda

Microsoft, Windows işletim sisteminde varsayılan olarak kullandığı tarayıcısı Microsoft Edge'nin logosu değişiyor. İşte yeni logosu!

Windows'ta varsayılan olarak gelen tarayıcıları hepimiz biliriz. Yıllardır Internet Explorer olarak karşımıza çıkan bu tarayıcı 2015 yılında yerini Microsoft Edge'e bıraktı. Microsoft Edge, Windows 10 ile birlikte hayatımıza girerken, tasarımı hala Explorer'ı anımsatıyordu. Şimdi Microsoft yeni çalışması ile tarayıcısının logo tasarımını baştan yazıyor.

Microsoft'un Chromium tabanlı tarayıcısı Edge'in logosu değişiyor. Yıllardır "E" harfi ile tanıdığımız Microsoft tarayıcıları yine bu prensipten vazgeçmeyecek gibi görünüyor. Microsoft'un yeni tasarımına baktığımızda yine "E" harfinin başta tutulduğunu görüyoruz. Daha modern bir tasarıma sahip olan yeni logo, bir dalgayı da anımsatıyor. Burada Edge'in yeni mini sörf oyununa hitap ettiği düşünülüyor.

Yeni logonun çizgileri ve tasarımı oldukça modern duruyor. Yıllardır mavi temaya sahip tarayıcı, logosunda da mavi rengini oldukça fazla taşıyor. Başlarda yeşil başlayan logo mavinin hemen hemen tüm tonlarına dönüşüyor. Microsoft getireceği yeni bir güncelleme ile Microsoft Edge'i yeni logosuyla buluşturacak. Ancak bunun tam tarihi bilinmiyor. Logonun değişmesi ise gayet güzel bir fikir olmuş. Çünkü bu yeni logo oldukça şık ve modern duruyor.