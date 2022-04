Microsoft Edge'e Yerleşik VPN Hizmeti Geliyor

Microsoft, tarayıcısı Microsoft Edge'i her geçen gün daha da geliştirmeye devam ediyor. Yerleşik VPN hizmetleri tarayıcılarda pek gördüğümüz bir şey değil. Keza Opera'yı diğer tarayıcılardan ayıran en önemli özelliklerinden de biri. Microsoft da kullanıcıların isteklerini doğru analizlemiş olacak ki yakında tarayıcısına yerleşik VPN hizmetini getiriyor.

Geçtiğimiz ay yayınlanan tarayıcı istatistiklerinde Microsoft Edge'in kullanım yüzdesindeki artış dikkat çekmişti. Son istatistiklerde dünya çapında %9,65 kullanım yüzdesine ulaşan Edge, Apple'ın tarayıcısını geride bırakmayı başarmıştı. Apple'ın tarayıcısı %9,57'de kalırken, Firefox ise %7,57'lere düşmüştü.

Nitekim Microsoft Edge'in bu artışı tesadüf değil. Microsoft tarayıcısının gelecekte en çok kullanılan tarayıcıların başında olmasını amaçlıyor ve bu doğrultuda bir dizi yeni özellikle kullanıcıları memnun etmeye çalışıyor.

Microsoft Yeni VPN Hizmetini Tanıttı

Bir VPN çevrimiçi güvenliğinizi anında iyileştirmenin harika bir yolu ancak genellikle fazla maliyetlerle ve ek indirmelerle birlikte gelir. Microsoft Edge Secure Network adına sahip olan Microsoft'un yerleşik VPN hizmetinin altyapısını Cloudflare'in oluşturduğu söyleniyor. Microsoft bu yeni özelliğini şöyle açıklıyor:

"Microsoft Edge Secure ağını kullanırken, HTTP ile başlayan güvenli olmayan bir URL kullanırken bile verileriniz güvenli bir bağlantı oluşturmak için Edge'den şifreli bir tünel üzerinden yönlendirilir. Bu, hackerların herkese açık bir Wi-Fi ağındaki tarama verilerinize erişmesini zorlaştırır. Web trafiğinizi doğrudan Microsoft Edge'den şifreleyerek, internet servis sağlayıcınızın hangi web sitelerini ziyaret ettiğinizle ilgili ayrıntılar gibi tarama verilerinizi toplamasını önlemeye yardımcı oluyoruz. Microsoft Edge Secure Network, IP'nizi maskeleyen ve coğrafi konumunuzu benzer bir bölgesel adresle değiştiren sanal bir IP adresiyle gezinmenize olanak tanır, böylece göz atarken çevrim içi izleyicilerin sizi takip etmesini zorlaştırır."

Şu an için bu VPN hizmeti yalnızca test aşamasında ve Edge güncellemelerinin geliştirici kanalına sunuluyor. Özelliği kullanmak için bir Microsoft hesabında oturum açmanız gerekiyor. Bu VPN büyük ölçüde ücretsiz olsa da ayda 1 GB sınırı olacak gibi görünüyor. Verileriniz Microsoft hesabına bağlı olacak ve her ayın sonunda Cloudflare tarafından temizlenecek. Kişisel olarak tanımlanabilir verilerse her 25 saatte bir temizlenecek.

Bu noktada Microsoft Edge'in bu VPN entegrasyonunu tam olarak ne zaman kullanıma sunacağı belli değil ancak özelliği tanımlayan destek sayfasına bakılırsa çok yakında kullanıma sunulmasını bekleyebiliriz.