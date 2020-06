AdBlock Yüklü Microsoft Edge'de YouTube Video Açılmama Sorunu Yaşanıyor

Özellikleri ile dikkat çeken Chromium tabanlı Microsoft Edge çok hızlı bir şekilde çok popüler hale geldi. Kullanıcılar, AdBlock, AdBlock for YouTube veya AdBlock Plus uzantısı yüklü Chromium tabanlı Microsoft Edge web tarayıcısında YouTube video açılmama sorunu ile karşılaştı. Microsoft, Chromium tabanlı Microsoft Edge web tarayıcısıyla ilgili bu sorun hakkında tavsiyede bulundu.

YouTube Video Açılmama Sorunu Nasıl Düzeltilir?

Kullanıcılar, AdBlock, AdBlock for YouTube veya AdBlock plus uzantısı yüklü Chromium tabanlı Microsoft Edge web tarayıcısında YouTube üzerinden bir video izlemeye çalıştığınızda siyah ekran üzerinde bir hata ile karşılaşıyor. Oldukça can sıkıcı bir durum olan bu hata, yalnızca Windows platformunda değil, MacOS gibi diğer platformlarda da aynı sorunun geçerli olduğu belirtildi. Reklam engelleme uzantısı yüklü Chromium tabanlı web tarayıcısında YouTube üzerinden bir video izlemeye çalıştığınızda aşağıda yer alan görseldeki gibi bir sorun ile karşılaşabilirsiniz.

Microsoft, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Chromium tabanlı Microsoft Edge web tarayıcısında YouTube video açılmama sorunu ile karşılaşanlar için bir tavsiyede bulundu. Microsoft, AdBlock, AdBlock Plus veya AdBlock for YouTube uzantısı yüklü Microsoft Edge Chromium web tarayıcılarında YouTube videolarını açmadan önce bu uzantuları devre dışı bırakılmasını tavsiye etti.

AdBlock, AdBlock Plus veya AdBlock for YouTube gibi reklam engelleme uzantıları, bazen web sitelerinin veya videoların düzgün olarak açılmasını engeller. Bu sebepten dolayı bu uzantuları devre dışı bırakmak sorunun düzelmesine yardımcı olur. Microsoft tarafından verilen bu tavsiye, pek çok kullanıcının hoşuna gitmeyecektir ancak bu yöntem ile sorunu çözebilirsiniz. Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan AdBlock, AdBlock Plus veya AdBlock for YouTube gibi uzantılar, YouTube reklamlarını engelleme işlemini gerçekleştiriyor.