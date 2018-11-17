Microsoft Emojileri Yüz İfademizden Tahmin Edecek!

Microsoft, bir emojiyi taklit ederken yaptığımız yüz ifadesini tahmin etmek için makine öğrenimini kullanan eğlenceli bir uygulama geliştirdi. Uygulama sayesinde Twitter üzerinden en iyi yüzlerin bir gifini bile paylaşabiliyorsunuz. Ücretsiz bir uygulama olan Emoji8 eğlenmek ve stres atmak isteyenlerin tercih edeceği uygulamalar arasında.

Uygulama nasıl çalışıyor ?

Bilgisayarın kamerasını kullanarak emojileri taklit ediyorsunuz uygulama da yapay zekasını kullanarak % kaç hangi emojiyi taklit ettiğini tahmin ediyor. İsterseniz de bu tahmini Twitter hesabınız üzerinden tweet atarak paylaşabiliyorsunuz. Arkadaşlarınız ile eğlenmek için yapay zeka ile çalışan gayet güzel bir uygulama.

Ufak bir güvenlik ipucu vermeden geçmeyelim. Bilgisayarınızdaki kamerayı sadece kullanacağınız zaman açmaya özen gösterin uygulamayı kullandıktan sonra bilgisayarınızda bulunan kameranın önünü kapalı tutun. Hackerlar kolay bir şekilde bilgisayarınızdaki kameraya sızabiliyorlar ve haberiniz olmadan kameradan sizin görüntülerinizi izleyebiliyorlar. Bunun çözümü ise gayet basit olan kameranızın önüne kağıt yada bir siyah bant çekerek önlem almak. :)