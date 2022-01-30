Microsoft, İlk Kez En Çok Satan 5 Tablet Markası Arasında Yer Aldı!

Strategy Analytics araştırma şirketi, 2021’in dördüncü çeyreğine ait tablet/PC pazarına ilişkin raporunu yayımladı. Yayımlanan raporda, küresel tablet satışlarında bir düşüş yaşandığı gözlemlenirken, aynı zamanda Microsoft Surface tablet serisiyle ilk defa 1,9 milyon satış rakamına ulaşarak ilk 5 şirket arasında yer aldı.

Araştırma şirketinin yayımladığı raporda dikkat çeken noktalardan biri de 2021’de 2020’nin son çeyreğine göre yüzde 25 daha az satış gerçekleşti. Bunda 2020 yılında yaşanan pandeminin ve 2021 yılında meydana gelen küresel çip krizinin etkisi olduğu tahmin ediliyor. Pandemi süresinde yüksek oranda satışlar kaydedilirken, 2021 yılında tabletlere olan talep giderek azalmış durumda.

Küresel Tablet Satışlarında Düşüş

Listenin en başında, yaklaşık yüzde 31'lik bir paya ve sevk edilen 14,6 milyon tabletle Apple yer aldı ancak buna rağmen iPad sevkiyatlarının bir yılda yüzde 21 düştüğü görüldü. Üç ayda bir yapılan konferansın sonuçlarını takiben, şirketin tablet satışından elde edilen gelirde yüzde 14 oranında bir düşüş açıklandı. Apple, iPad satışlarındaki önemli bir düşüşün 10 inçlik iPad modellerinde olduğunu söylüyor ve bunun nedenin de bileşen sıkıntısı olduğunu düşünüyor.

Apple’ın hemen ardından 7,3 milyonluk satış ve yaklaşık yüzde 16'lık pay ile Samsung geliyor. Sırasıyla 5,8 milyon satış ve yüzde 12 payla Amazon, 4,6 milyon tablet satışıyla sektörün yüzde 10’una sahip olan Lenovo ve son sırada 1,9 milyon cihazla yüzde 4’lük paya sahip Microsoft yer alıyor.

Samsung satışları 2020’ye göre yüzde 28 azalırken, Amazon satışları yüzde 13, Lenovo satışları ise yüzde 17 düştü.