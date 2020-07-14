Microsoft Flight Simulator 2020 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Microsoft tarafından geliştirilen Microsoft Flight Simulator 2020 çıkış tarihi ortaya çıktı. Bununla beraber oyunun farklı versiyonlarının fiyatları da biliniyor. 30 Temmuz'da kapalı beta sürümüne geçiş yapacak olan Microsoft Flight Simulator'un satışa sunulacağı tarih ve fiyatları artık belli oldu.

Microsoft Flight Simulator, kapalı beta sürüme 30 Temmuz'da geçecek. Kapalı beta sürümünde çok vakit kaybetmeyecek olan oyun, 18 Ağustos'ta yayınlanacak. Yani satışa sunulacak. Oyunu o tarihte Windows 10'da sipariş verebileceksiniz. Ya da Xbox Game Pass ile ön yükleme yapabilirsiniz.

Microsoft Flight Simulator 2020 Çıkış Tarihi

Standart, Deluxe ve Premium Deluxe sürümleri bulunan Microsof Flight Simulator'ın fiyatları artık biliniyor. 20 uçak ve 30 havalimanı ile birlikte gelen Standart sürümün fiyatı 60 Dolar olarak belirlenmiş. 25 uçak ve 35 havalimanı il gelen Deluxe sürümünün fiyatı 90 Dolar. 30 uçak ve 40 havalimanına sahip Premium Deluxe sürümünün fiyatı ise tam 120 Dolar.

Oyunun grafikleri ve hikayesi gerçekten ilgi çekici olsa da, fiyatlar heves kaçırıyor diyebiliriz. Özellikle 120 Dolar fiyat etiketine sahip bir oyunu satın almak biraz düşündürebilir. Bakalım fiyatlara bir güncelleme gelecek mi.