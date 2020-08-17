Microsoft Flight Simulator 2020 İnceleme Puanları ile Uçuruyor!

Microsoft Flight Simulator 2020 ile buluşmaya az bir zaman kaldı. Yıllardan sonra uçuş simülasyonu serisinin yeni bir oyunu için heyecanlıyız tabii ki. Peki Microsoft Flight Simulator 2020 inceleme puanları heyecanımıza heyecan katacak mı? Gelin bu sorunun cevabını haberimizdeki detaylar ile bulalım.

Asobo Studio tarafından geliştirilmekte olan Microsoft Flight Simulator 2020, E3 2019 fuarında duyurulmuştu. Yarın itibarıyla PC (Microsoft Store ve Steam) üzerinden satışa sunulacak. Standart sürümü PC için Xbox Game Pass servisine dahil olacak oyunun Xbox One versiyonu ise ileri bir tarih hedefleniyor.

On binlerce havaalanının, milyonlarca şehrin, milyarlarca binanın, gerçek dağların, yolların, ağaçların, nehirlerin, hayvanların, trafiğin ve çok daha fazlasının bulunacağı Microsoft Flight Simulator 2020 oyununda, kendi uçuş planınızı oluşturarak gece veya gündüz fark etmeksizin istediğiniz noktaya seyahat edebileceksiniz.

Geliştirici Asobo Studio, Bing Haritalar aracılığıyla dokular ve topografik veri kullanılması ile tüm dünya gerçekçi şekilde oluşturulacak. Arazi, ağaçlar, çimler, binalar ve sular için de Microsoft Azure teknolojisinden faydalanılıyor. Dahası ise çevrimiçi olarak oynamanız durumunda, gerçek meteoroloji verilerine dayalı olarak gerçek dünya ile oyundaki dünyanın hava koşulları bire bir aynı olacak.

18 Ağustos 2020 yani yarın itibarıyla çıkışını gerçekleştirecek oyun için inceleme puanları da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Birçok mecradan tam puan alan Microsoft Flight Simulator 2020 Metacritic puanı şu an için 94 / 100 ve tamamı da olumlu olarak görünüyor. Zamanla daha fazla puanın eklenmesi ile tam tablo ortaya çıkacaktır elbette. Şimdiye kadar yayınlanmış olan puanlara ise aşağıdan göz atabilirsiniz.

Microsoft Flight Simulator 2020 İnceleme Puanları