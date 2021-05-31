Microsoft Flight Simulator boyutu azalıyor. Eğer yayınlanan son güncellemeyi indirirseniz, sisteminizin sabit diskinde önemli ölçüde alan boşa çıkacak. Peki oyunun boyutu ne kadar küçülüyor? Detaylar haberimizde

Malumunuz oyunların boyutları inanılmaz boyutlara ulaştı. Bu durum karşısında gerek sistemlerimizin depolama alanları gerekse de biz, iki gözümüz iki çeşme ağlıyoruz desek yalan olmaz. Buna karşılık olarak bazı geliştiriciler ve yayıncılar, yayınladıkları güncellemeler ile oyunların gereksiz olan kısımlarını kaldırma seçeneği sunar iken iyi bir optimizasyon ile boyutları yarı yarıya düşürmeyi mümkün kılıyorlar. Call of Duty: Modern Warfare, Days Gone ve Hitman 3, akla gelen ilk örnekler oluyor. Şimdi de bu listeye Microsoft Flight Simulator ekleniyor.

Asobo Studio tarafından geliştirilen ve Microsoft tarafından yayınlanan Microsoft Flight Simulator, geçtiğimiz yılın Ağustos ayı içerisinde satışa sunulmuştu. Aradan geçen zaman zarfında yayınlanan güncellemeler ve ek paketler ile içerik anlamında bir hayli zenginleşen oyun, buna bağlı olarak boyut anlamında da tam bir canavar haline gelmişti. Öyle ki, 170 GB boş alan açmanız gerekiyordu. Ancak bu durum artık tarihe karıştı.

Microsoft Flight Simulator Boyutu Ne Kadar Azalıyor?

Yakın bir zaman önce oyun için 1.16.2.0 güncellemesi yayınlandı ve bir süre öncesine kadar 170 GB boyutunda olan oyun, artık 83 GB alan kaplayacak. Henüz ne Microsoft ne de Asobo Studio boyutu düşürmeyi nasıl başardıkları konusunda net bir açıklama yapmadılar. Sadece bazı optimizasyonların yapılmış olduğu söyleniyor.

Yayınlanan güncelleme ayrıca hava durumu veri bant genişliği kullanımının azaltılmış olmasının yanı sıra, dolaşım, hava durumu ve uçaklarda bazı değişiklikler ve birçok hata çözümlemeleri içeriyor.

Microsoft Flight Simulator, son dönemde karşımıza çıkan oyunlardan en başarılı olanları diyebiliriz. Eğer simülasyon oyunlarını seviyor ve sanal ortamda da olsa uçuş yapmayı seviyorsanız, bu oyun tam size göre.

On binlerce havaalanının, milyonlarca şehrin, milyarlarca binanın, gerçek dağların, yolların, ağaçların, nehirlerin, hayvanların, trafiğin ve çok daha fazlasının bulunduğu oyununda, kendi uçuş planınızı oluşturarak gece veya gündüz fark etmeksizin istediğiniz noktaya seyahat edebiliyorsunuz.

Geliştirici Asobo Studio, Bing Haritalar aracılığıyla dokular ve topografik veri kullanılması ile tüm dünya gerçekçi şekilde oluşturmuştu. Arazi, ağaçlar, çimler, binalar ve sular için de Microsoft Azure teknolojisinden faydalanılıyor. Dahası ise çevrimiçi olarak oynamanız durumunda, gerçek meteoroloji verilerine dayalı olarak gerçek dünya ile oyundaki dünyanın hava koşulları bire bir aynı oluyor.