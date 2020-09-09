Microsoft Flight Simulator İçin Godzilla Modu Geliştirildi

Geçtiğimiz haftalarda satışa sunulan Microsoft Flight Simulator milyonlarca oyuncu tarafından yoğun ilgi gördü. Çok başarılı oynanış sistemi, grafikler ve atmosferi ile birlikte oyunculara uçak sürme deneyimi sunan Microsoft Flight Simulator için modlar geliştirilmeye başlandı. Microsoft Flight Simulator için geliştirilen Godzilla modu dikkat çekti. Microsoft'un uçuş simülasyonu türündeki popüler video oyunu için geliştirilen mod ile ilgili detaylar haberimizde.

Microsoft Flight Simulator İçin Godzilla Modu Nasıl İndirilir?

Microsoft tarafından geliştirilen Microsoft Flight Simulator, 18 Ağustos 2020 tarihinde Xbox One ve PC platformları için çıkışını gerçekleştirdi. Kısa süre içerisinde milyonlarca oyuncu tarafından oynanan uçuş simülasyonu için birtakım modlar geliştiriliyor. Modlar sayesinde video oyunlarına yeni ögeler eklenebiliyor. Microsoft Flight Simulator için geliştirilen bir mod ile video oyununa Godzilla eklendi.

Sergio Perea tarafından geliştirilen mod Nexus Mods web sitesinde yayımlandı. Sergio Perea, geliştirdiği mod ile birlikte Godzilla'yı San Fransisco Körfezi'nin ortasına konumlandırdı. Söz konusu modu Nexus Mods sayfası üzerinden indirebilir ve bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Microsoft Flight Simulator'e getirilen Godzilla'yı içeren modu indirmenin tamamen kendi sorumluluğunuzda olduğunu unutmamanız gerekiyor.

Perea tarafından geliştirilen modu yükledikten sonra Godzilla'yı 37.792394, -122.378850 koordinatları üzerinden bulabilirsiniz. Mod yapımcısı Sergio Perea, geliştirdiği mod istediği seviyede ilgi görürse yeni bir mod geliştirebileceğini söyledi. Perea tarafından yapılan açıklamaya göre yeni modda Empire State binasına tırmanan bir King Kong yer alacak.