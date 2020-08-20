Microsoft Flight Simulator'un İade Sorunu Açığa Kavuştu

Mevcut durumda oyuncular Steam üzerinden herhangi bir oyunu satın aldıklarında iki saat deneme süresine sahip. Bu süreçte oyunun size göre olmadığını fark ederseniz oyunu iade etme şansınız bulunuyor. Microsoft Flight Simulator uzun süredir beklenen bir oyun olması ile birlikte iki aşamalı indirme sunuyor ve bu durum iade ile ilgili bazı sorunların çıkmasına yol açabilir.

Şey, en azından açabilirdi.

Microsoft Flight Simulator İade Edilebilecek mi?

Flight Simulator'u satın aldığınızda öncelikle 500 MB boyutlarında bir istemciyi cihazınıza kuruyorsunuz. Bunun ardından oyunu çalıştırıp ana menüye girdiğinizde oyunun dosyalarını indirmeye başlıyorsunuz. Bu da yaklaşık 127 GB boyutunda ki, en azından ülkemizdeki pek çok kişi için yaklaşık bir gün sürecek bir süreç anlamına geliyor.

Buradaki asıl sorun ise teknik olarak oyuna giriş yaptığınız için, bu sürenin iade süresinden sayılıyor olması.

Bu durum bazı oyuncuların oyunu beğenmeyip iade etmek isterlerse çeşitli sorunlar yaşayabileceğinden endişe etmesine yol açtı. Neyse ki Valve, bu konu hakkında bir açıklama yapma gereksinimi duydu ve oyunun dosyalarını indirmek için harcanan sürenin iade süresine dahil edilmeyeceğini duyurdu.

Peki siz Microsoft Flight Simulator'u beğendiniz mi? Microsoft Flight Simulator 2020'yi satın almayı düşünüyor musunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.