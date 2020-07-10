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Microsoft Flight Simulator Kapalı Beta Tarihi Ortaya Çıktı!

Microsoft Flight Simulator kapalı beta sürümünün yayınlanma tarihi açıklandı. Uçuş simülasyonu konseptindeki oyun, yakında kapalı beta sürümüne geçecek.

Halis KÖKVERDİ
Halis KÖKVERDİ -

Microsoft Flight Simulator kapalı beta sürümüne geçiyor. Alfa sürümünde uzun süre geçiren Microsoft Flight Simulator, artık kapalı beta sürümüne geçecek. Oyunu daha önce oynayanlara mail gönderen Microsoft, kapalı beta sürümünde daha iyi bir deneyim sunacak.

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Microsoft Flight Simulator Kapalı Beta Tarihi!

30 Temmuz'da kapalı beta sürümüne geçiş yapacak olan Microsoft Fligt Simulator, daha önce oyunu alfa sürümünde oynayaları otomatik olarak kapalı betaya alacak. Oyuna erişmek isteyen kullanıcılar Xbox Insider programına katılım sağlıyorlar. Tabi o programa katılmak için bir davet bağlantısına ihtiiyaç duyuluyor. O davetiye Microsoft tarafından gönderiliyor.

Microsoft Flight Simulator'ın kapalı beta sürümü 30 Temmuz'da oynanılabilir olacak. Microsoft Flight Simulator'un resmi olarak ne zaman satışa sunulacağı belli değil. Bakalım kapalı beta sürümü ne gibi farklar getirecek.

 

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